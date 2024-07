Legionario hizo historia tras su primer show en Buenos Aires

Por Florencia Belén Mogno.

Herederos del metal argentino.

Para conocer más detalles, Grupo Mediatres entrevistó al baterista de

Legionario, Leandro Segovia.

La historia de la música está colmada de artistas que llegan para transformarlo todo

y para dejar una huella marcada a fuego. Sin dudas, Legionario la banda de heavy

metal clásico nacida en la provincia de Córdoba que marcó un antes y un después

dentro del género con el show que dieron hace unos días en El Teatrito en CABA en

el marco de un tributo al mítico grupo V8.

Para conocer más detalles sobre lo que significó para la banda este primer show en

Buenos Aires, Grupo Mediatres entrevistó a Leandro Segovia, integrante y baterista

de Legionario.

Asimismo, el músico habló sobre la dinámica de trabajo y el compromiso que

mantienen junto a sus compañeros de ruta Javier Molina (Guitarra y fundador de

Legionario), Luis Yelpo (Voz) y Walter Würms (Bajo) para con el crecimiento y el

futuro de la banda.

Legionario y su revolución en el metal argentino

Primero, felicitaciones por el show. Si bien ya pasaron unos días, ¿cómo están

viviendo el post recital y qué sensación les dejó esta primera presentación en

Buenos Aires?

L.S: Estamos súper felices. Cumplimos el sueño que tanto queríamos de tocar en

Capital y tocar en un buen show y con el marco de público que había, con la calidez

de la gente, con lo bueno de la técnica, el lugar hermoso que tocamos. Así que

estamos felices y hemos logrado lo que nos propusimos a principio de año. Nos

quedamos con la sensación de que pudimos demostrar lo que es la banda, el nivel

que tiene, el trabajo que estamos haciendo, las ganas que le estamos metiendo, el

esfuerzo, la inversión y el profesionalismo. Nos quedamos contentos porque toda la

gente se fue encantada con la banda, venía la gente a saludarnos, a felicitarnos, a

darnos un abrazo, entonces tuvimos nuestra oportunidad de demostrar lo que es

Legionario.

Ustedes como grupo tienen una amplia experiencia en shows, ¿cómo se

prepararon para este recital?

L.S: Para este show en particular tuvimos la suerte de tener un gran show en

Paraná, en Entre Ríos, el viernes anterior al show en Capital Federal. Y tuvimos

ese gran show previo en el que también metimos unas 400 personas, entonces,

nosotros hicimos ese show antes para juntar toda esa energía, toda esa buena

vibra, todos esos abrazos que necesitamos. Eso fue un punto importantísimo para la

banda y que esa fecha haya salido tan bien nos motivó y nos dejó preparados para

ir a Capital Federal. Eso, por un lado, y después, otra cosa que nosotros hicimos,

que también fue un esfuerzo, porque fue dejar familia, trabajo, es que fuimos un día

antes a Capital Federal. Llegamos, nos distendimos un poco, y ya después,

concentración total. Estuvimos enfocados y concentrados en eso.

Y justamente en este cuestión de lo que implica para ustedes como banda el

esfuerzo y la preparación para cada show, ¿qué importancia tiene el entorno

en este aspecto?

L.S: La importancia del entorno es todo porque uno puede tener un montón de

ideas, proyectos y ganas, pero si el entorno no acompaña, se hace cuesta arriba. En

nuestro caso, tuvimos la suerte de que al show de Capital Federal llegaron cuatro

amigos que queríamos que estén porque son amigos de la banda. Y el entorno y la

familia es importantísimo para nosotros porque tenemos que viajar mucho y es

difícil. En mi caso tengo un hijo pequeño de 4 años y a él le encanta que yo tenga

banda, siempre me va a ver, pero esta vez no y ya me estaba extrañando. Así que

ese apoyo incondicional de la familia es increíble y la familia y los amigos están

convencidos de que de que Legionario está para más, por eso nos apoyan y

también nos apoyan porque saben que estamos con este proyecto que lo

consideramos como un trabajo profesional.

Después de lo que ha sido este show en CABA, pero también en

consideración de todo el recorrido de la banda, ¿qué balance podrías hacer

sobre la evolución de Legionario?

L.S: Yo creo que Legionario ha crecido en aspectos importantes como son el

profesionalismo en cuanto a la puntualidad, la presencia, y también cumplimos con

los requisitos que nos piden a la hora de tocar. Otro punto muy importante en el

crecimiento del Legionario en lo profesional es que estamos preparados para los

imprevistos.

En base a todo lo que han construido y lo que está por venir, ¿cuál sería el

legado que les gustaría dejar con Legionario?

L.S: El legado sería la música. Y ojalá que ese legado de la música sea con mucho

alcance, mucha llegada, que la gente nos recuerde por nuestras canciones y que

lleguemos a marcar generaciones. Eso sería un sueño y nunca hay que perder la

esperanza. Pero sería increíble, poder marcar generaciones con nuestras

canciones, con nuestras letras e inspirar a otras bandas a lograr sus sueños.

Por último y en cuanto a lo que esté por venir, ¿cuáles son los próximos

proyectos de la banda?

L.S: Ahora estamos por cerrar fechas para hacer un poco por el Norte, ya sea

Formosa casi seguro y poder llegar a Paraguay. El 2025 sería ya con el disco nuevo

en mano, presentarlo lo más que se pueda, volver a Buenos Aires sin dudas y

también tenemos la puerta de México siempre abierta, donde gracias a Dios nos ha

ido muy bien y nos siguen llegando mensajes de que nos esperan, y hay una leve

posibilidad que podamos volver, pero todavía está por verse.

Fuente fotográfica: efecto metal.