Por Maira Palavecino

Agustina Olmedo se encuentra desde hace 4 meses internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, allí se dializa para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, los médicos decidieron darle el alta sin ninguna respuesta que contemple su condición. Teresa Olmedo, madre de la joven, sostuvo: “No tengo ayuda de nadie”.

Agustina espera ser trasplantada de un riñón desde el 2016, pero el INCUCAI le exige condiciones habitacionales. “La nefróloga me dice que mi hija se va a ir trasplantada de acá, después me salen diciendo que no le pueden trasplantar porque hace unas cuantas semanas ella está supuestamente de alta, o sea que yo tengo que llevarla a mi hija y verla como muere”, afirmó Teresa.

“Mi hija quiere quedarse acá cerca del hospital. No perdemos la esperanza de que eso se pueda destapar. Yo quiero lo que mi hija quiere hacer, que es quedarse acá”, agregó.

El deterioro que sufrió Agustina en estos últimos cuatro años la debilitó, por este motivo ya no puede ser trasplantada y deberá continuar con diálisis hasta su fallecimiento. El Estado abandonó a la familia Olmedo, ya que no le brindan ninguna solución ni respuestas.

“En el hospital de Mar del Plata le hicieron malas prácticas, una de esas es que le pusieron un catéter en medio del corazón y después tuvieron que operarla”, señaló su hermana Abigail Olmedo. «Casi se nos muere varias veces y todo por las malas prácticas que le hacían, y lo que nos está pidiendo el hospital de acá es que nos vayamos de vuelta a Mar del Plata y se nos va a morir rápido mi hermana ahí”, afirmó.

En ese sentido agregó: “Una persona con una alta complejidad tiene que estar cerca de un hospital como el Cruce de Florencio Varela. Allá no hay nada que puedan hacer ni ayudarla porque no tienen la suficiencia para poder atender la enfermedad que tiene mi hermana. Está de alta, pero nosotros estamos pidiendo desde hace ya varias semanas que nos den un centro de diálisis, o sea que le trasladen a un centro de diálisis de acá”.

Según la explicación que le dieron a la mamá de Agustina es que ellas son de Mar del Plata. Sin embargo, su familia no tiene casa propia y actualmente viven en un hogar en el que deben pagar 20 mil pesos semanalmente y ahora se están por quedar en situación de calle.

“Tratan de meterme a mí porque soy menor de edad (15), dicen que estoy abandonada, pero yo no estoy abandonada. Siempre tengo el apoyo de mi mamá, de mi hermana, y si yo estoy angustiada es porque no nos están dando solución”, resaltó al respecto Abigail.

Con la voz quebrada, la hermana de la paciente aseveró: “Nosotros pedimos un centro de diálisis y además de eso no tenemos recursos económicos. Mi mamá no puede conseguir trabajo porque estamos plantadas con mi hermana y yo soy menor de edad, no puedo hacer nada”.

“No tenemos recursos y desde que pasó esto con mi hija me postré al lado de ella. Ahora prácticamente estamos en la calle porque el Estado no se hace cargo y tampoco nos da la vivienda que nos prometieron. No tengo ayuda de nadie. No tengo vergüenza de salir a pedir”, aclaró Teresa.

“El Estado no hace nada, el municipio tampoco hace nada, lo que yo pido es que me ayuden a poder tener un lugar donde tener a mi hija, sacarla del hospital y que se haga su diálisis normalmente, tener donde pagar, tener para darle de comer o para comer nosotras. Hace mucho tiempo que pido ayuda, nadie me escucha”, suplicó.

El alias para colaborar con donación económica es Agusolmedo888