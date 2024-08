Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género

Se agrava la situación del Ex Presidente

Este lunes, el abogado penalista Juan Pablo Fioribello, que representa a la ex primera dama Fabiola Yañez, afirmó que el ex presidente le dijo que "nunca en la vida le pegó a una mujer", al negar presuntos hechos de violencia de género contra la madre de su hijo.

Fioribello relató que, después de que trascendieran en los medios supuestos chats con pruebas sobre presuntos actos de violencia de Fernández contra su mujer, le preguntó al respecto al expresidente.

"Me dijo: 'Te juro por Dios que en la vida le pegué una mujer. Tuve y tengo mil defectos y muchos errores, como cualquier persona, más o menos por las cosas políticas que viví, pero si de algo estoy seguro es que en mi vida tuve un acto de violencia y de pegarle a una mujer", reseñó Fioribello en declaraciones al canal LN+ emitidas este lunes.

El letrado abundó que el ex mandatario insistió: "Nunca en la vida le pegué a una mujer ni le puse la mano encima a Fabiola, te pido por favor que me creas".

A la par de la investigación sobre el escándalo de los seguros, Alberto Fernández quedó envuelto en una nueva polémica por supuestas pruebas que habría arrojado el celular de su histórica secretaria María Cantero.

Según reveló el domingo el diario Clarín, el juzgado de Ercolini fue notificado de que en el celular incautado habría pruebas de presunta violencia de género de Fernández perpetrada contra Yañez.

El teléfono móvil fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Ercolini, que indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial.

Aunque en el celular de Cantero se buscaba información sobre Alberto Fernández y su presunto vínculo con una trama ilícita de los seguros, el Juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Yáñez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos.

La Justicia también tendría chats de texto y de audio en los que Yáñez acusaría a su marido por esos supuestos golpes. Los hecho habrían ocurrido en distintas oportunidades, inclusive cuando ella estaba embarazada.

Después de conocerse la noticia, Juan Pablo Fioribello había minimizado los hechos el domingo, considerando que "se trató de una fuerte discusión de pareja y nada más".

Fioribello reveló en declaraciones que habló con Fernández y este le negó "en forma categórica" cualquier episodio de "violencia física" con la ex Primera Dama. Remarcó que tuvo una charla con el ex jefe de Estado y este le aseguró que fue solo una discusión y no hubo violencia física.