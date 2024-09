Las perdidas con la salida de Petronas del negocio del Gas licuado

Por Hernán Letcher (Director de Cepa)

“YPF ya no es una empresa boba” sostuvo Horacio Marín el 12 de septiembre pasado en una charla organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas en Houston. Sus declaraciones se replicaron en notas casi idénticas en distintos medios haciendo hincapié en el llamado de Marín al resto de las compañías para que inviertan en los proyectos “Vaca Muerta Sur” e “YPF –PETRONAS– LNG”. Esos mismos partes de prensa indicaron que el presidente de la compañía privado-estatal estuvo conversando en Alemania e India “con probables compradores del GNL que salga de la planta que construirán en el Golfo San Matías, en Río Negro…” donde reafirmó que “…YPF no es más “la empresa boba” que financia a las demás compañías. Es una empresa privada que tiene que generar valor para todos los accionistas…”.

Pero esta aparición rutilante, impulsada por Guillermo Garat (hombre de Santiago Caputo y quien ejerce el manejo en las sombras de la compañía) chocó de frente con la noticia publicada el viernes 20 por el periodista Marcelo Bonelli: existe 95% de probabilidades de que la empresa asiática decida retirarse del proyecto.

GNL, PETRONAS y las inversiones

El “GNL” es gas natural en estado líquido que se produce luego que se licúa a –160° C y presión atmosférica, ocupando 600 veces menos volumen que el gas para luego transportarse en buques especiales y, llegado a destino, realizan el proceso inverso. Los principales importadores son Japón, China, Corea, Francia y España entre 46 países que demandan este producto.

¿Quién es PETRONAS? La empresa estatal malaya es una de las empresas de petróleo y gas más grandes del mundo. En materia de producción de gas natural licuado (GNL) se ubica en el cuarto lugar con 33 millones de toneladas anuales (Mtpa), sólo superada por “Qatar Energy” (91 Mtpa), “Shell” (48 Mtpa) y “Cheniere” (44 Mtpa) y por encima de otro gigante estadounidense “Exxon Mobil” (31 Mtpa).

PETRONAS, como socio de YPF desde 2014 en Vaca Muerta, venía produciendo unos 40.000 barriles por día de petróleo “shale” y 1.000.000 m3 de gas. Desde el año 2021 ambas compañías venían impulsando el proyecto de GNL, que tiene como objetivo monetizar las grandes reservas de gas de Vaca Muerta. El plan consta de 3 fases, para llegar a los 25 Mtba, y se complementa con la construcción de 3 gasoductos que vincularían la producción desde Neuquén hasta el Puerto de Bahía Blanca, donde se habían reservado 1.500 hectáreas (primero se instalaría un barco denominado “SATU” y luego se construirían dos plantas “on shore”).

En este proceso, el 1° de Septiembre de 2022 se firmó entre ambas empresas un “Convenio conjunto de Estudio y Desarrollo” (Joint Study and Development Agreement) que estableció una serie de condiciones para firmar la denominada “Decisión Final de Inversión” (FID) consistentes en la elaboración del proyecto de ingeniería, proyecto aprobado de midstream, un nuevo marco regulatorio y un programa de trabajo y presupuesto. Todo esto fue informado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como “hecho relevante” y a partir de allí se intensificaron los trabajos conjuntos entre las partes. Además, el 11 de octubre de 2023 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con 126 votos a favor, 7 en contra (entre ellos nada más ni nada menos que Milei) y 102 abstenciones (el Pro y el radicalismo) el “Régimen de Promoción para Grandes Proyectos de Inversión de GNL” con beneficios fiscales para proyectos con una inversión mínima de al menos U$S 1000 millones.

Primera consideración: si una empresa de ese porte, que hace dos años discute un proyecto de explotación conjunta en gas con YPF, pretende irse del país ¿cuál es el mensaje, en materia de inversión? ¿Quién querrá venir entonces a apostar por Argentina?

Con la designación de Marín al frente de YPF, el gobierno dejó de impulsar la ley de GNL a pesar de los pedidos de PETRONAS. Pero esto no es todo. En abril de este año, Marín anunció que buscarían exportar GNL desde Río Negro, abandonando la ubicación original en la Provincia de Buenos Aires. Según YPF, fue una decisión de índole técnica, arguyendo la existencia de un informe de la Consultora Little que YPF había solicitado a los efectos de decidir sobre el proyecto y su ubicación. Sin embargo, ese informe no fue dado a conocer y todo lo que se sabe de esa decisión es la obvia antipatía que el presidente tiene con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, donde la planta se iba a localizar.

Tercera consideración: ¿Por qué se anunció el cambio de ubicación a Río Negro de manera inconsulta? ¿Existe realmente el informe?

¿Qué podría significar para la Argentina? Si el proyecto se cae, nuestro país dejaría de recibir los USD 30 mil millones comprometidos por PETRONAS. Como análisis general, se perdería el 65% de los recursos anunciados por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos (que es director de YPF igual que el Vice Jefe de Gabinete ex – CGC José Rolandi) para el RIGI (habló de U$S 47.000 millones en proyectos a aprobar).

Para tratar de zafar del hecho vergonzoso, el presidente de la compañía pretende rescatar el proyecto con la participación de distintas empresas. “Si PETRONAS no continúa, YOPF seguirá adelante”. Veremos si no se repite la historia.

El deporte más popular en Malasia es el Sepak Takraw que es similar al voleibol, pero en lugar de usar las manos, se usan los pies. No obstante Lionel Messi es una figura ampliamente popular en ese país, con lo cual allá deben haber escuchado la célebre frase de nuestro ídolo popular “andá pa´allá, bobo”. En momentos donde Marín desafió con su frase “YPF dejó de ser la empresa boba de la Argentina” ¿los directivos de PETRONAS habrán pensado eso mismo del presidente de YPF cuando decidieron bajarse del proyecto?