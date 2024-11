De zona sur a toda la Argentina: el artista Adri G se lanza a la conquista de los escenarios

Por Florencia Belén Mogno.

La música y las artes en general no solo son una forma de recreación y esparcimiento sino que también pueden constituirse como una forma de expresión para los artistas respecto de su identidad, sus orígenes y su historia.

Esta particularidad se plasma en la obra de Adri G, el joven músico bonaerense quien este viernes 29 de noviembre se presentará con un show en vivo en el espacio Bank en la localidad de Quilmes.

En este contexto, Grupo Mediatres dialogó con el músico para conocer más sobre su historia 6 su proyecto. Además, habló sobre su experiencia como artista independiente y sobre sus planes para el futuro.

Adri G es un joven artista y cantautor oriundo de la zona sur bonaerense, más precisamente de la localidad de Berazategui. Su música se caracteriza por combinar los sonidos del pop con ritmos latinos y letras claras.

Una carrera en ascenso

Tu música se caracteriza por la diversidad de sonidos, ¿cómo describirías tu estilo?

Adri G: Lo describiría como un estilo simple y alegre porque es lo que soy. Intento que mis canciones suenen frescas y transmitan cosas positivas independientemente del estilo. No me etiqueto en un solo ritmo o género porque me gustan todos y encuentro lo lindo en todas las canciones y en definitiva es solo eso, ... hacer, y hacer lo que me gusta. Quizás, eso me caracteriza, soy versátil sin perder la esencia. Busco transmitir emociones positivas haciendo lo que me gusta sin pensar tanto en el "éxito", que si aparece mejor, pero estoy más interesado en pasarla bien y contagiarlo. Sinceramente creo que si yo la paso bien, es mas fácil que el público también.

Tu música combina ritmos latinos con melodías pegadizas, ¿cuál es el proceso creativo detrás de tus composiciones?

Adri G: Realmente es muy simple. Soy una persona que trabaja y que cuando sale de trabajar hace lo que le gusta. Normalmente, puede darse que en una situación cotidiana como viajando al trabajo, trabajando o tomando mate con amigos se me cruza una idea, una melodía o una sensación fuerte y trato de retenerla. Después, cuando llego a mi casa ya con la guitarra o alguna pista, busco sonidos que me recuerden esas sensaciones y armo todo alrededor de eso.

Tu último lanzamiento, "Adri G Versiones", muestra tu versatilidad como artista. ¿Qué te inspiró a crear este proyecto y qué podés decir sobre el proceso de grabación?

Adri G: La respuesta es muy simple: tenía ganas de hacer un cuarteto. Justo pasó que un amigo me había pedido una cortina para su programa de radio; y un día jugando con mi canción "No Dejes", mientras viajaba en el tren, me di cuenta que la letra encajaba con lo que transmite el programa y me surgió como una propaganda para mi amigo. Así que llegué a casa, agarré la guitarra y salió la letra de una y sonaba muy alegre, así que me di cuenta que era por ahí. Hablé con Ticky (con quien había grabado la versión pop original) para versionarla, él se copó y grabamos las dos versiones: la cortina del programa y la versión cuarteto.

Por otra parte, la autogestión ha sido una parte importante de tu carrera, ¿cómo has logrado superar los desafíos que conlleva la autogestión y qué consejos le darías a otros artistas que están empezando?

Adri G: Considero que me falta bastante para superar esos desafíos por lo que no creo que sea apropiado dar consejos. Pero básicamente haciendo. Yo elijo hacer mi carrera con alegría y aprovechar todas las oportunidades y medios que se presenten para hacer lo que me gusta, mostrarlo y que eso mismo me lleve hasta dónde me tenga que llevar. Entiendo que a medida que hago y muestro me escuchan más personas, se abren puertas, surgen eventos, colaboraciones, entrevistas y siempre trato de estar disponible y hacerlo con la misma pasión.

Has colaborado con productores y artistas como Ticky Mago, ¿cómo surgen estas colaboraciones y qué podés decir sobre el proceso de trabajar con otros artistas?

Adri G: Lo mismo que para toda la vida: si hay coincidencia e interés las cosas fluyen. Ticky, además de ser un excelente productor, es un tipazo y eso hace todo mas fácil. En su momento, escuchó mis canciones, le gustaron y me propuso grabarlas. El proceso fue muy rápido, producto de su enorme talento. Le pasé el tema con mi guitarra acústica y enseguida se le ocurrieron la instrumentación e ideas que lo levantaron un montón y quedó de diez. Un día me dijo de juntarnos en su casa para grabarlo, me preparé como para jugar un mundial y cuando empezamos a grabar en un par de pasadas hicimos todo. Después él se encargó de toda la post producción y quedó fantástico.

Tu música ha sido influenciada por tus raíces y experiencias en el conurbano bonaerense, ¿cómo crees que estas influencias se reflejan en tu música y qué mensaje querés transmitir a través de tus canciones?

Adri G: En la versatilidad y convivencia de estilos musicales variados que puedo llegar a mezclar con total naturalidad, y en la creatividad para hacer mi carrera con bajo presupuesto potenciando virtudes, disimulando defectos y siempre manteniendo la alegría. Pienso que pasa igual en el conurbano donde conviven muchas culturas diferentes con una esencia de creatividad y picardía para rebuscársela que iguala a todas las zonas. Esa esencia de barrio que podés encontrar en zona sur o en zona oeste y parece que estás en el mismo lugar. Con mi música trato de transmitir alegría y buenas sensaciones como mencioné anteriormente, la idea es pasarla bien y hacerla pasar bien.

Por último, ¿qué planes tenés para el futuro y qué podés decir sobre tus próximos proyectos musicales?

Adri G: El plan es disfrutar lo que surja y que mis canciones me lleven hasta donde me tengan que llevar. Estoy trabajando en unas nuevas canciones que me entusiasman mucho porque son bien movidas para bailar y que espero proximamente pueda lanzar.

Fuente fotografías: @shuli_ph