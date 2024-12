Por Agustín Ochoa Ortega.

Además, se refirió a los orígenes del Festival de Jazz de La Costa que como lo menciona Ribeiro, es un faro que ilumina la rica herencia musical de nuestra región y proporciona un sinfín de oportunidades para que la música resuene en cada rincón de la costa.

En el vibrante y diverso tapestry cultural de Argentina, el jazz se alza como una expresión musical que entrelaza ritmos, improvisaciones y emociones. Este género, que ha cruzado fronteras y ha sido influenciado por una variedad de estilos y tradiciones, ha encontrado un espacio particular en el corazón de muchas comunidades argentinas. En este contexto, Rubén Ribeiro se erige como un destacado referente del jazz en la provincia de Buenos Aires, donde su pasión y dedicación han dejado una huella significativa.

Rubén Ribeiro no es solo un consumado intérprete, sino también un ferviente promotor del jazz en su comunidad. Su entusiasmo por este género se manifiesta de manera palpable cada vez que organiza festivales y jam sessions, eventos que no solo sirven como plataformas para que nuevos talentos se presenten, sino que también crean un espacio vital donde la comunidad puede reunirse y celebrar la rica herencia del jazz. Estos encuentros musicales han permitido que el jazz no solo se escuche, sino que se sienta en cada rincón, convirtiéndose en parte integral del paisaje sonoro local.

Dentro de su proyección musical, Ribeiro también forma parte del cuarteto Mambo Mendez y Los Guayaberas de La Costa. Esta agrupación ha sido clave en la difusión de la música caribeña, llevando sus vibrantes sonoridades a lo largo de la costa y sus alrededores. La capacidad del cuarteto para cautivar a un público diverso ha desafiado las convenciones musicales establecidas, enriqueciendo así el panorama cultural de la región. La fusión de ritmos, estilos y la energía palpable en sus interpretaciones ha hecho de su música un vehículo de conexión, no solo entre los artistas, sino también con el público.

Con una trayectoria que abarca más de 15 años en la docencia, Ribeiro ha dejado su marca en la educación musical de varios colegios primarios en Morón, así como en el Conservatorio de Música “Alberto Ginastera”, donde también se graduó, y en la institución de Arte “Leopoldo Marechal” de La Matanza. Su labor educativa ha sido fundamental para inspirar y formar a nuevas generaciones de músicos, transmitiendo no solo conocimientos técnicos, sino también la pasión necesaria para llevar la música más allá de las aulas. “Siempre me dediqué a la música, especialmente tocando la trompeta. Cuando me vine a La Costa seguí ligado a la música y creando nuevos proyectos musicales”, comentó Ribeiro en una reciente conversación con el GRUPO DE MEDIOS MEDIATRES.

El Viaje Musical de "Los Guayaberas de La Costa": Una Historia de Creación y Sabor Costero

Diciembre de 2020 fue testigo de un encuentro fortuito que cambiaría el rumbo musical de muchos. En un mundo donde la incertidumbre prevalecía, surgió una chispa creativa entre Mambo Méndez y Rubén Ribeiro, quienes dieron origen a un proyecto que rápidamente capturó el ritmo y la esencia de la costa: "Los Guayaberas de La Costa". Desde su primer ensayo el 4 de diciembre, seguido de un electrizante recital el 7 del mismo mes, este cuarteto ha conquistado los corazones de su audiencia con su frescura y energía desbordante.

Inicialmente, "Los Guayaberas de La Costa" se formó como un trío, uniendo talentos diversos que se entrelazaron para gestar un sonido único y cautivador. La trompeta de Rubén Ribeiro, la voz y guitarra de Mambo Méndez, junto con ritmos contagiosos, crearon una propuesta musical que rápidamente se volvió irresistible. Sin embargo, el camino hacia la madurez del grupo no se detuvo en ese primer momento. La inclusión de Frías Fernández como voz principal resultó ser el toque esencial que elevó su música a nuevas alturas.

Hoy en día, "Los Guayaberas de La Costa" se presenta como un cuarteto robusto, donde cada integrante aporta su singularidad y viveza al conjunto. Mambo Méndez, al mando de la voz y la guitarra, imprime su estilo personal, mientras que Rubén Ribeiro da vida a la trompeta, un instrumento que a través de su sonido, transporta a la audiencia a la calidez de los paisajes costeros. Por otro lado, Facundo Fernández, con su percusión vibrante, cierra el círculo con una base rítmica que invita al baile y la celebración. Juntos, han encontrado un equilibrio perfecto que resuena en cada interpretación, creando una auténtica conexión con su público.

El inicio de esta trayectoria musical es una anécdota que resuena en la memoria de sus integrantes. Rubén Ribeiro recuerda aquellos primeros ensayos con nostalgia: “Ensayamos el 2 de diciembre de 2020, donde Mambo y yo grabamos un par de temas con el celular. Luego, se los enviamos al percusionista, quien, al ver el video, no dudó en unirse a nosotros diciendo: ‘yo quiero estar ahí’. Y así, cinco días después, debutamos en los escenarios como 'Mambo Méndez y Los Guayaberas de La Costa' en la Feria de Emprendedores de Santa Teresita, donde el percusionista tenía un stand de cómics”. Este debut marcó el comienzo de una carrera que, en solo cuatro años, los ha llevado a realizar más de 300 shows, una cifra que Rubén Ribeiro considera “una barbaridad”.

En sus inicios, “Los Guayaberas de La Costa” tocaron géneros musicales como el soul cubano y boleros. Sin embargo, con el tiempo empezaron a interpretar cumbia colombiana y mexicana. “Son géneros que a la gente le gusta mucho. En los conciertos de verano le sumamos canciones de cumbia venezolana”, cuenta Mambo, reflejando el compromiso del grupo por adaptarse a los gustos de su público.

Con un verano lleno de presentaciones programadas en lugares icónicos como “Casa Vieja” y el Balneario “Malibu”, por ejemplo, el cuarteto se prepara para vibrar nuevamente con su música. Como mencionó Rubén: “De lunes a jueves ya tenemos fijadas esas fechas, pero después van saliendo más. Por suerte, nos va muy bien”.

De esta manera, "Mambo Méndez y Los Guayaberas de La Costa" no solo representan un fenómeno musical, sino el testimonio de cómo la música puede florecer incluso en los momentos más adversos. Su fusión de ritmos contagiosos y su energía vibrante han creado una conexión auténtica con su audiencia, y mientras avanzan en su trayectoria, es evidente que la chispa que encendieron en diciembre de 2020 no solo ha perdurado, sino que se ha fortalecido, prometiendo un futuro brillante en el panorama musical.

El Festival de Jazz de La Costa: Un Encuentro Anual que Celebra el Talento Musical

Desde hace siete años, el “Festival de Jazz de La Costa” se ha consolidado como uno de los eventos más esperados en el calendario cultural de la región. Organizado por Rubén Ribeiro, este festival ha llegado a su novena edición, encontrando siempre formas creativas de atraer a destacados artistas del género y ofreciendo una plataforma para el intercambio musical.

Este año, se contó con la participación de renombradas figuras del jazz, incluyendo a Coisa Boa y Cris Jara, quienes deleitaron al público con sus actuaciones. Además, Leandro del Arco llevó a cabo una clase de luthería, brindando una oportunidad única para que los asistentes pudieran explorar el arte detrás de los instrumentos. El cierre del evento estuvo a cargo de “El Combo del Tuyú”, la orquesta fundada por Ribeiro en 2018, que ha sido un pilar fundamental en la evolución del festival.

La génesis del Festival de Jazz de La Costa está intrínsecamente ligada a la creación de “El Combo del Tuyú”. Rubén Ribeiro recuerda cómo, tras su llegada a la costa, la idea de establecer una orquesta comenzó a tomar forma. "Cuando estaba en el Conservatorio dirigía dos orquestas, así que cuando me vine a la costa ya venía con esa idea", compartió Ribeiro. Un encuentro fortuito con su amigo Víctor llevó la idea a otro nivel, ya que decidió ofrecer el espacio del centro cultural “La Guaira” para realizar los ensayos. Así nació una orquesta que no solo se proponía tocar, sino también contribuir al desarrollo de la escena jazzística local.

El crecimiento del festival ha sido notable, con sus primeras ediciones en La Costanera de Salta en 2018 y 2019. La pandemia de 2020, sin embargo, presentó un desafío sin precedentes. "Con Gustavo Valente elegíamos los temas a la distancia", comentó Ribeiro. "Les escribía a cada uno de los músicos sobre lo que tenían que tocar, y ellos me enviaban videos con sus partes". A pesar de las limitaciones, este año resultó ser uno de gran producción musical y artística.

Las últimas ediciones del festival se han llevado a cabo en el Centro Cultural del Mar del Tuyú, y este año en Casa Vieja, un lugar que se erige como el referente del jazz en la región. Cada año, el festival atrae a un número significativo de público. “En esta última edición realizamos una 'piñatera' con 'El Combo del Tuyú'. Salimos a caminar por un par de calles. Lo iniciamos a las 18 y, a pesar de la lluvia, la gente se acomodó igual. Eran las 23 y la gente seguía ahí firme. Hubo gente que se quedó hasta el final del festival”, comentó el destacado trompetista.

Rubén Ribeiro concluyó: “Esto se debe al crecimiento que tuvo el festival en los últimos años con la participación de consagrados músicos”. Sin duda, el Festival de Jazz de La Costa no solo celebra el talento de músicos reconocidos, sino que también promueve el aprendizaje, la colaboración y la pasión por un género que continúa evolucionando. Con cada año que pasa, Rubén Ribeiro y su equipo están construyendo un legado que seguramente resonará en el mundo del jazz por mucho tiempo más.

