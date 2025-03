La IA y las transformaciones en el diseño de mobiliario

Por Florencia Belén Mogno.

A lo largo de los últimos tiempos, la industria del mobiliario experimentó un cambio significativo en cuanto a la forma en que se diseñan y producen los muebles. Así se observa una tendencia hacia la sostenibilidad y la personalización que impulsa a los diseñadores y fabricantes a buscar nuevas formas de crear.

Dentro de este escenario también se destaca la importancia y la transformación que supuso la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad aumentada que dieron lugar a una revolución en lo que respecta al proceso de diseño y producción de muebles.

En este contexto, Grupo Mediatres dialogó con el especialista en el rubro, Alejandro Anselmi, para profundizar en el tema sobre la incidencia de la IA y demás avances tecnológicos en el ámbito del diseño mobiliario como así también del futuro de estas áreas combinadas.

La diversificación de la IA en el diseño de mobiliario

En principio y en base a tu carrera, ¿de qué manera se desarrolló el proceso de transformación que te llevó de la arquitectura al diseño de mobiliario, y qué factores considerás que contribuyeron a tu éxito?

A.A: La transición se dio de manera muy orgánica, ya que uno como arquitecto tiene la capacidad de pensar espacios para el hábitat cotidiano de la gente según su uso y darle funcionalidad en base a ello. Es por esto que uno como profesional dentro de este hábitat se encuentra no solo con el inmueble sino con los objetos mueble que le dan el carácter a cada espacio para su uso determinado y en ello encontramos el diseño de las piezas que brindan el servicio de uso. En definitiva uno va pensando en cada ambientes en función de que van a albergar dentro.

¿Qué desafíos únicos enfrenta un emprendedor que busca iniciar un negocio de muebles en la actualidad, y qué consejos prácticos le darías para superar estos obstáculos?

A.A: Es fundamental tener claros los objetivos. El mercado de diseño y venta de mobiliario es muy competitivo y hay grandes marcas con gran trayectoria y pequeños fabricantes emergentes, tener en claro quien es la competencia es fundamental. Por otro lado el diseño de mobiliario hoy en día como gran parte de los productos de consumo cambian rápidamente, con lo cual aconsejaría seguir una estética que identifique a la marca pero no encerrarse en un producto determinado tener diversidad, versatilidad y adaptabilidad al cambio. Incorporar la sostenibilidad y la responsabilidad social, incluir el uso de materiales sostenibles y reducción de residuos.

Respecto de la sustentabilidad, ¿cómo lográs conciliar la estética, la calidad y la sostenibilidad en tus productos, y qué estrategias utilizas para mantener este equilibrio?

A.A: No es una tarea fácil, y claro que uno siempre quisiera poder llegar a una fabricación 100 por ciento sostenible pero el mercado en general se va adaptando de manera pausada. Pero desde nuestro lugar comenzamos a pensar cada diseño, reduciendo al máximo los niveles de desperdicio por un lado que es fundamental y por otro comenzamos a generarnos la pregunta de qué podíamos hacer con los desperdicios generados que eran imposibles de reducir o evadir, es ahí donde surgió la idea del desarrollo de piezas más pequeñas de mobiliario a partir de sobrantes y la creación de arte en cuadros que se producen en un 90 por ciento a partir de los desperdicios generados. Al ser todos materiales que utilizamos para la creación de todos nuestros muebles el proceso y los tratamientos empleados siguen siendo los mismos es por ello que la estética y funcionalidad no se ven afectados.

¿Cómo gestionás la personalización y la eficiencia en la producción, y qué estrategias utilizás para mantener la calidad y la originalidad en tus productos?

A.A: Todos nuestros productos son hechos a la medida del cliente. Tratamos de trabajar con piezas estandarizadas de base, que se pueden ir adaptando según las necesidades y modelos a fabricar, de este modo hacemos que la personalización y la producción eficaz encuentren un punto de equilibrio, ya que no estamos fabricando productos en serie.

Además del diseño de mobiliario también haces obras lugadas al arte, ¿qué criterios utilizas para seleccionar los materiales que reutilizas y cómo crees que estos materiales contribuyen a la singularidad de cada pieza?

A.A: Los materiales que utilizamos tienen carácter en sí mismo, los marmoles o piedras sinterizadas tienen diseños únicos, la madera implementada se trabaja y se le aplica acabados texturados o lisos con colores pasteles para brindarle el carácter buscado en cada caso particular. En cuanto a cómo elegir el material para cada pieza eso es algo que la pieza en sí misma lo pide uno lo siente, no se si me explico creo que en este punto es donde más se manifiesta el sentido artístico.

En lo que refiere a la actualidad, ¿de qué manera considerás que la inteligencia artificial está revolucionando el proceso de diseño y creación de muebles en tu proyecto y qué beneficios ha traído esta innovación?

A.A: Por un lado, implementando programas que nos ayudan a la optimización de materiales para reducir costos y tiempos de producción. Y por otro lado la implementamos como medio para entender las tendencias de mercado y la demanda de productos así de esta manera estamos preparados frente a las nuevas tendencias, a su vez la IA recopila encuestas que enviamos a nuestros clientes y genera una base de datos que nos brinda información de los productos más solicitados o requeridos por los clientes.

¿De qué manera la tecnología ha influido en tu proceso creativo, y cómo ha cambiado la forma en que abordas el diseño y la producción de tus productos?

A.A: La tecnología es fundamental para acelerar los procesos. Al diseñar en la computadora yo puedo darle textura, colores profundidad a los cuadros y ver como van a quedar antes de materializarlos, lo que me permite modificar cualquier cosa si veo que no me gusta o no transmite la esencia que estoy buscando. Y una vez definido este paso la implementación de la tecnología CNC me da la ventaja de que una vez las piezas se cortan, no hay márgenes de error, directamente se arma se pegan las piezas y queda terminado el producto sin tener que pulir o retocar piezas, cosa que si se realiza con métodos más tradicionales siempre hay márgenes de error y las piezas se tienen que ajustar para que todo calce bien.

Por último, ¿qué tendencias y avances tecnológicos creés que tendrán un impacto significativo en la industria del mobiliario en el futuro cercano?

A.A: En los próximos 10 años la IA va a revolucionar el mercado de varias maneras. Por ejemplo con la recopilación de algoritmos de aprendizaje ( que ya hoy se utilizan en distintas aplicaciones que usamos todo el tiempo en nuestros celulares) se van a poder diseñar muebles personalizados para cada cliente, al mismo tiempo se va a poder reducir y optimizar tiempos de fabricación y materiales. Por medio de la realidad aumentada, los clientes van a poder visualizar los muebles en sus hogares antes de comprarlos, lo que va a llevar a tiendas virtuales y que el cliente no tenga que moverse de su casa. Por otro lado, las fábricas van a poder utilizar la IA para analizar tendencias y preferencias del mercado dándole la ventaja de adaptarse a los cambios futuros. Y esto es solo algunas de las cosas que puedo mencionarte ahora, seguramente muchas más se van a poder implementar y están por venir

Fuente fotografías: Facebook.com