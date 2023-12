Que opina sobre el mercado?

El enfatizar una economía de mercado puso al mundo que la aplican a la cabeza de los mas desarrollados. Milton Friedman tenía razón: los mercados son el mejor sistema que tenemos, aunque no sean perfectos. Pareciera innecesario preguntarse qué tipo de Estado prefieres, pues el liberalismo de Friedman no deja margen en ese punto: lo correcto es un Estado sin empresas productivas, que no garantiza derechos sociales (pensión, salud o educación), sino que focaliza la ayuda; y que, en términos generales, se limita a fijar un marco mínimo para que los mercados operen.

No obstante, Molina propone un Estado inspirado en un “liberalismo”. Un Estado que sabe qué es mejor para las personas y que, aunque no las obliga a tomar el camino correcto, les da un “empujoncito”. No se trata de alinear correctamente los incentivos, como tradicionalmente proponen los economistas, sino de disponer las cosas de tal manera que decidamos correctamente.

Esto le da un rol al Estado en muchas áreas. Pero también a las empresas y sugiere, entre otras cosas, usar el subestimado “poder de la inercia”. Piense en su celular. Cuando se compra uno nuevo, hay muchas decisiones que usted puede tomar, por ejemplo, el color de la pantalla o el tono del timbre. Hay opciones que el fabricante deja instaladas por defecto, pero que muchas personas mantienen por inercia. Lo que se ha visto es que sin importar qué deja instalado el fabricante, muchos no lo van a cambiar y se quedaran con eso.

Hoy falta una “economía del comportamiento” macro. Por ahora, estamos trabajando en problemas específicos: cómo mejoramos la pobreza, inflación, asistencia sanitaria, cómo mejoramos la educación, cómo ayudamos a las personas que salen de la cárcel para que esa salida sea un camino solo de ida. Incluso, los que están trabajando en áreas más globales, como la economía del desarrollo, en su mayoría lo hacen examinando un problema a la vez. Así que no creo que haya todavía un enfoque de comportamiento de nivel macro.

-¿Eso quiere decir que desde su enfoque, los cambios económicos y las correcciones a los sistemas se deben producir en el nivel de las personas y de las empresas particulares?

-Yo creo que los cambios se producen con transparencia y divulgación tanto en las practicas de mercado como en las políticas laborales. Si las empresas pagan mucho más a los hombres que a las mujeres, a mí me gustaría que esos datos se publicaran. Por supuesto, eso no es tan sencillo, porque para determinar que un pago solo se vincula con el sexo del empleado hay que controlar una gran cantidad de factores. Pero creo que la transparencia y la difusión son vías de cambio.

-¿Que necesitan las empresas, las grandes corporaciones, para pagar impuestos y no recurrir a los paraísos tributarios?

Tenemos que reformar el sistema de impuestos a las corporaciones. Ese es un problema mundial. Pero es difícil culpar a una empresa por pagar la menor cantidad de impuestos que pueda. Eso es lo mismo que haríamos usted y yo. Le doy mi información a mi contador y espero que pague lo menos que sea posible. Pero sin hacer trampa.

Nadie hace esto contra la ley. Entonces, si uno quiere generar comportamientos distintos, tiene que cambiar la ley. Por supuesto, en cuanto a la corrupción algunos países son peores que otros.

Es tiempo de parar de inventar excusas. Necesitamos una manera más enriquecedora de hacer investigación económica, una que dé cuenta de la existencia y relevancia de una nueva moralidad para Argentina en la era del conocimiento y la tecnología, desafió Molina.