Temperley en escena: el TEGE vuelve con arte, comunidad y territorio

En un contexto de fuerte ajuste sobre la cultura pública, desfinanciamiento de espacios independientes y discursos de persecución hacia los feminismos y las diversidades, el conurbano bonaerense vuelve a responder con organización, comunidad y arte. Con muy poco apoyo económico, pero con una enorme red de artistas, trabajadorxs de la cultura, organizaciones territoriales y público comprometido, se realizará del 13 al 17 de mayo la sexta edición del Festival Latinoamericano de Actividades Escénicas con Temáticas de Género (TEGE), consolidándose como uno de los encuentros culturales independientes más importantes del sur del Gran Buenos Aires.

Desde Temperley, Lomas de Zamora, y expandiéndose hacia otros espacios del territorio, TEGE vuelve a apostar por la federalización de la cultura, acercando producciones nacionales e internacionales al corazón del conurbano y defendiendo el acceso al arte como derecho.

La programación de esta sexta edición contará con la apertura de Tita y Rhodesia, protagonizada por Laura Azcurra y Valeria Stilman, una potente propuesta de improvisación teatral con humor y perspectiva de género; la llegada internacional de “Mala Madre”, desde Chile; la participación de Sol Despeinada con El deseo en crisis; la presentación de libros de Lala Pasquinelli; además de obras como el estreno de Curuza, a flor de piel de Mariana Castillo. Tambien Amelia y la eternidad, de Zuleika Esnal proyecciones audiovisuales gratuitas como BELEN Y conversatorios, talleres, intervenciones y encuentros entre artistas de distintos territorios.

Más que un festival, TEGE se ha convertido en una plataforma de resistencia cultural, producción colectiva y construcción de pensamiento crítico, donde el arte no sólo entretiene: también interpela, organiza y transforma.

En tiempos donde se intenta disciplinar la cultura y silenciar las voces disidentes, desde el conurbano bonaerense una comunidad vuelve a decir presente.

Porque cuando el Estado se retira, los territorios crean. Y cuando intentan callarnos, el arte habla más fuerte. /// ANRED