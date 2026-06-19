La Provincia de Buenos Aires continúa con la repavimentación integral de la Ruta Provincial 205 entre Ezeiza y el cruce con la Ruta 6. La obra incluye nueva calzada, reconstrucción de banquinas, iluminación, semaforización y mejoras en la seguridad vial para optimizar la circulación de miles de vecinos, trabajadores y transportistas que utilizan diariamente uno de los corredores más importantes del sudoeste bonaerense.
Los operativos de prevención desembarcaron en Claypole
Región19/06/2026
Seguimos gestionando con el Ministerio de Seguridad Bonaerense cada vez más operativos de saturación polical preventivos en los barrios y en las localidaes de Alte Brown.
En las últimas horas estas acciones que buscar cuidar a nuestros vecinos llegaron a Claypole, y se continuarán profundizando en las diferentes zonas de nuestro distrito.
En cada operativo se despliegan diferentes fuerzas de la Policía Bonaerense con móviles, motos de alta cilindrada y binomios de caminantes.
Mientras tanto desde el Municipio sumamos controles preventivos viales y continuamos colocando cámaras de monitoreo, alarmas municipales, y por nuestra App Brown Previene que ya utilizan 60 mil vecinos.
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