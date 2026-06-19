Los operativos de prevención desembarcaron en Claypole

En las últimas horas estas acciones que buscar cuidar a nuestros vecinos llegaron a Claypole, y se continuarán profundizando en las diferentes zonas de nuestro distrito.

En cada operativo se despliegan diferentes fuerzas de la Policía Bonaerense con móviles, motos de alta cilindrada y binomios de caminantes.

Mientras tanto desde el Municipio sumamos controles preventivos viales y continuamos colocando cámaras de monitoreo, alarmas municipales, y por nuestra App Brown Previene que ya utilizan 60 mil vecinos.