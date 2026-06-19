Los operativos de prevención desembarcaron en Claypole

Seguimos gestionando con el Ministerio de Seguridad Bonaerense cada vez más operativos de saturación polical preventivos en los barrios y en las localidaes de Alte Brown.
Región19/06/2026

727446964_1567157518106547_3926559621143029620_nEn las últimas horas estas acciones que buscar cuidar a nuestros vecinos llegaron a Claypole, y se continuarán profundizando en las diferentes zonas de nuestro distrito.

En cada operativo se despliegan diferentes fuerzas de la Policía Bonaerense con móviles, motos de alta cilindrada y binomios de caminantes.

Mientras tanto desde el Municipio sumamos controles preventivos viales y continuamos colocando cámaras de monitoreo, alarmas municipales, y por nuestra App Brown Previene que ya utilizan 60 mil vecinos.

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