José Mármol celebra su aniversario con cultura, salud y economía local

Mármol 142 Años

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante una nueva edición de la "Semana de la Identidad Cultural de José Mármol", en el marco del 142° aniversario de esa localidad, con una agenda de actividades culturales, sociales y comunitarias abiertas a toda la comunidad.

Las principales propuestas se concentrarán el viernes 8, sábado 9 y el domingo 10 de mayo, con el acto institucional y un gran encuentro de emprendedores y gastronomía local en la Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján, ubicada en Bynnon y 25 de Mayo.

Las actividades comenzarán este miércoles 6 de mayo con una charla sobre Malvinas en la Escuela Secundaria N°1 Alfredo Palacios, ubicada en Sánchez 2350. Ese mismo día, en la Delegación Municipal de José Mármol (Bynnon y Molina), se desarrollará una jornada de toma de documentación para iniciar el trámite de protección de la vivienda (bien de familia), junto con asesoramiento integral en escrituración.

El jueves 7 se realizará la presentación del libro “Pueblo de José Mármol”, de Luis Alberto González, en el Centro de Jubilados y Pensionados de José Mármol, ubicado en Grandville y Rosales.

El viernes 8 tendrá lugar una jornada de salud integral en la Plaza Los Aromos, que incluirá atención pediátrica a partir de los 2 años, atención clínica, tráiler odontológico, salud sexual integral, enfermería y zoonosis. En este marco, se otorgarán 50 turnos para castración, además de vacunación antirrábica y desparasitación.

En paralelo, en la Delegación se brindarán charlas de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana, de 9:30 a 11:30, con asesoramiento legal, mediación vecinal, información sobre la app Brown Previene, gestión de reclamos y prevención de estafas virtuales.

El viernes en la plaza se hará el acto institucional y el sábado 9 se desarrollará una jornada central con una nutrida grilla de espectáculos a cargo de artistas y agrupaciones locales.

Desde las 13 horas habrá exhibición de Drone Soccer Argentina; a las 15 se presentarán los ballets folclóricos Tradiciones de mi Patria, Sueño Infinito y Ballet Añonei; a las 16:30 será el turno de Los Herederos de Mármol; a las 17 se presentará La Diablera; a las 17:40 subirá al escenario Popo Rigoli; a las 19 se realizará una clase abierta de zumba; a las 20 actuará Gustavo Mendoza; y a las 21 cerrará la jornada la banda La Konquista.

Las propuestas continuarán el domingo 10 de mayo con el encuentro de emprendedores y gastronomía local, fortaleciendo el desarrollo productivo y el acompañamiento a los actores de la economía social del distrito.