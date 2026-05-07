Despidos, cierres y Rappi: la nueva postal laboral del Conurbano

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, reconoció que la provincia de Buenos Aires atraviesa "una situación sumamente difícil" por el aumento del desempleo y sostuvo que miles de personas que pierden su empleo formal terminan refugiándose en la economía de plataformas.

"Muchos van a trabajar al Rappi, están tratando de sobrevivir de esa manera. Es el colchón de hoy, la última frontera, como lo fueron los remises o las canchas de pádel en los noventa", afirmó al describir el escenario laboral actual.

Correa citó datos del INDEC que muestran un desempleo del 8,6% en el Gran Buenos Aires, junto con un 16% de ocupados que buscan otro ingreso y un 10,3% de subocupados demandantes. Según explicó, esto implica que casi el 35% de la población económicamente activa está buscando trabajo.

Además, advirtió que en el conurbano la desocupación ya supera los dos dígitos y aseguró que el deterioro laboral se profundizó en los últimos meses.

El funcionario comparó la crisis actual con los años noventa y explicó que, hasta hace pocos meses, muchas empresas intentaban sostenerse adelantando vacaciones o reduciendo jornadas laborales. Sin embargo, afirmó que ahora predominan los cierres y despidos. "Muchas compañías están solicitando concursos y cesación de pagos", alertó.

También señaló que sectores como la industria láctea, la metalurgia, la línea blanca y la actividad portuaria atraviesan una fuerte caída, mientras que la apertura de importaciones y el tipo de cambio afectan a distintas economías regionales.

Correa aseguró que en territorio bonaerense "casi seis mil empresas cerraron sus puertas" y mencionó el caso de Fate como uno de los conflictos más sensibles. Según relató, gran parte de los trabajadores despedidos aceptó cobrar la indemnización completa para intentar reubicarse laboralmente. Para el ministro, esto refleja "un cambio sociológico" respecto de los años noventa, cuando las desvinculaciones eran más resistidas.

En paralelo, el ministro cuestionó la falta de políticas industriales del Gobierno nacional y defendió la necesidad de impulsar medidas de protección al empleo. "No tener una política industrial afecta muchísimo al corazón productivo de la República", sostuvo. Además, rechazó el proyecto de reforma laboral impulsado a nivel nacional.

Destrucción de empleo en el Conurbano

La evidencia estadística disponible para el bienio 2023-2025 configura un diagnóstico que excede la coyuntura y exige ser leído en clave estructural: Argentina registró entre 2023 y 2025 la peor performance industrial del planeta en una muestra de 80 países, con una caída de actividad de 7,92 puntos porcentuales, en un contexto regional donde sus pares no solo evitaron la contracción sino que expandieron consistentemente su base productiva.

Chile creció 5,2%, Perú 6,5%, Uruguay 3,7% y Brasil 3,5% en producción industrial durante el mismo período. México y Colombia, que sí registraron caídas, solo retrocedieron 0,7% y 0,4% respectivamente.

La industria argentina comenzó 2026 con un uso de la capacidad instalada del 53,6%, nivel inferior al 55% registrado en enero de 2025, según el Indec. En febrero, el indicador subió apenas un punto porcentual hasta 54,6%, pero marcó una caída interanual del 4% frente al mismo mes de 2025, cuando había llegado al 58,6%.

El promedio anual de 2025 es todavía más elocuente: la utilización de la capacidad instalada industrial promedió 57,9% en 2025, el nivel más bajo de los últimos diez años, exceptuando 2020 por la pandemia. Cuatro de cada diez máquinas disponibles en las plantas argentinas estuvieron inactivas durante el año pasado.

En materia de empleo, las fuentes convergen en un rango alarmante. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 72.955 puestos industriales registrados, equivalentes al 6% de la plantilla manufacturera total, y la industria expulsó trabajadores en 16 de los 24 meses analizados.

Al extender el período hacia 2026, desde diciembre de 2023 se destruyeron 79.672 puestos registrados, con el sector industrial concentrando en el inicio de este año el 97% de las bajas laborales formales del conjunto de la economía.

La destrucción empresarial es igualmente verificable desde distintos ángulos: 2.436 empresas manufactureras dejaron de realizar aportes al sistema de seguridad social en los dos años transcurridos. Proyecciones más recientes del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos elevan esa cifra a casi 3.000 establecimientos. Los rubros más golpeados fueron textil e indumentaria, productos metálicos y muebles, todas actividades intensivas en mano de obra con fuerte dependencia del mercado interno.

El deterioro sectorial tampoco es focalizado. Alcanza a 14 de 16 ramas industriales en producción y a 18 de 19 en empleo. Cuando la contracción es casi universal en el entramado fabril, el diagnóstico de ajuste sectorial transitorio resulta insostenible.

Lo que creció fue únicamente lo que no requiere política industrial para expandirse: la refinación de petróleo encabeza el uso de capacidad instalada con 88,9%, seguida por papel y cartón con 65,9% y sustancias químicas con 64,4%. La explotación de recursos naturales no convencionales tracciona. El entramado manufacturero con valor agregado, no.