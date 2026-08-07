Ahorro Brown vuelve en agosto con mercados, ferias y descuentos en los barrios

Con el objetivo de fortalecer la economía popular y proteger el bolsillo de los vecinos de Almirante Brown, en agosto llega una vez más a los diversos barrios del distrito el Programa “Circuito de Ahorro Brown” con numerosas alternativas de mercado y productos de calidad a precios accesibles.

En ese marco los emprendedores locales ofrecen sin intermediarios una amplia variedad de productos a las familias brownianas, que sin lugar a dudas siguen ahorrando y llevando a sus hogares un servicio de excelencia.

“El Municipio continúa no solo fortaleciendo el trabajo de los emprendedores sino cuidando la economía de nuestra gente a través del programa Circuito de Ahorro Brown una exitosa propuesta que llega a los barrios y localidades”, indicó Mariano Cascallares.

Las actividades para el mes de agosto son las siguientes:

Vuelve el Mercado de Cercanía a la Estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) los días martes 4, 11, 18 y 25. Hace lo propio en la estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca), los miércoles 5, 12, 19 y 26 y en los viernes 7, 14, 21 y 28.

En ambos espacios, siempre en el horario 9 a 14, los vecinos podrán adquirir, entre otros, productos de almacén, frutas, verduras.

El Mercado de Cercanía también arribará de 10 a 13 horas a numerosas instituciones de nuestro distrito.En efecto el 6 de agosto se emplazará en el “Centro de Jubilados y Pensionados Unión y Fraternidad” de Longchamps (Chaco N°1514). El jueves 13 estará en la “Asociación de Jubilados y Pensionados Almirante Brown” de Burzaco (25 de Mayo N°560); y el 20 en el “Centro de Jubilados y Pensionados Rafael Escobar”, también de la localidad de Burzaco (Pedro Goyena N°1120).

Por otro lado, la Feria de Productores Rurales vuelve los viernes de 10 a 14 horas a la plaza Cerretti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerretti) con frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces y conservas y panadería. Mientras que todos los sábados de 10 a 16 regresará a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, ubicada en Juan B. Justo N°1000.

Además, todos los martes y viernes de 9 a 14 llegarán los Mercados Bonaerenses a la estación de Longchamps (lado Este) con productos de almacén, panadería, pescadería, frutas y verduras.

Los vecinos también podrán visitar y adquirir los productos que ofrece el Mercado Multiplicar del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), situado en Cruz del Sur y Uruguay en Burzaco, que tendrá sus puertas abiertas los viernes 7, 14, 21 y 28 de agosto de 9 a 14 horas.

En el lugar se venderán verduras agroecológicas, entre otros productos, y habrá un 40% de descuento con Cuenta DNI.