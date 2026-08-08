El Drone Soccer llegó a la Argentina y tiene su primera sede en Adrogué

El deporte enfrenta a dos equipos de cinco integrantes que manejan drones protegidos por estructuras esféricas.

El objetivo es atravesar un aro ubicado a tres metros de altura, mientras los rivales intentan impedirlo.

Los partidos se juegan en canchas cerradas y constan de tres rounds de tres minutos.

Además de su carácter competitivo, el Drone Soccer forma parte de programas educativos vinculados a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM).

La llegada de esta actividad coloca a Adrogué y Almirante Brown como pioneros en la Argentina en una disciplina que continúa creciendo a nivel internacional.