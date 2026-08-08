El Drone Soccer llegó a la Argentina y tiene su primera sede en Adrogué

Fabiani y Paula Eichel encabezaron una jornada de trabajo para potenciar a las PyMEs de Alte BrownRegión08/08/2026
El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, participaron de una nueva edición de la Ronda de Negocios de Almirante Brown 2026 junto a representantes de más de 80 pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del Parque Industrial de Burzaco, en una jornada de trabajo destinada a impulsar el desarrollo productivo, fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.