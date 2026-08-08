El Drone Soccer llegó a la Argentina y tiene su primera sede en Adrogué

El Drone Soccer, una novedosa disciplina tecnológica nacida en Corea del Sur, desembarcó en la Argentina de la mano del Club Atlético Brown de Adrogué, que inauguró la primera sede del país.
Región08/08/2026

capture_260808_094530

El deporte enfrenta a dos equipos de cinco integrantes que manejan drones protegidos por estructuras esféricas. 

El objetivo es atravesar un aro ubicado a tres metros de altura, mientras los rivales intentan impedirlo.

Los partidos se juegan en canchas cerradas y constan de tres rounds de tres minutos.

Además de su carácter competitivo, el Drone Soccer forma parte de programas educativos vinculados a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM).

La llegada de esta actividad coloca a Adrogué y Almirante Brown como pioneros en la Argentina en una disciplina que continúa creciendo a nivel internacional.

Te puede interesar
pymes2

Fabiani y Paula Eichel encabezaron una jornada de trabajo para potenciar a las PyMEs de Alte Brown

Región08/08/2026
El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, participaron de una nueva edición de la Ronda de Negocios de Almirante Brown 2026 junto a representantes de más de 80 pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del Parque Industrial de Burzaco, en una jornada de trabajo destinada a impulsar el desarrollo productivo, fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.
Lo más visto
pymes2

Fabiani y Paula Eichel encabezaron una jornada de trabajo para potenciar a las PyMEs de Alte Brown

Región08/08/2026
El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, participaron de una nueva edición de la Ronda de Negocios de Almirante Brown 2026 junto a representantes de más de 80 pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del Parque Industrial de Burzaco, en una jornada de trabajo destinada a impulsar el desarrollo productivo, fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.