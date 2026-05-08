Cae Milei: más del 65% desaprueba su gestión y crece el malestar económico

Una nueva encuesta nacional mostró un fuerte deterioro en la imagen del Gobierno de Javier Milei. Más de seis de cada diez argentinos creen que la economía empeorará, mientras la corrupción pasó a encabezar las principales preocupaciones del país, desplazando incluso a la inflación y la pobreza.
Política08/05/2026

 

NOTA CASA ROSADAUn 65,3% de la ciudadanía evalúa como negativa la gestión del Gobierno de Javier Milei, mientras que para un 61,2% las expectativas económicas “empeoraron” de cara al futuro y un 63,6% considera el principal responsable de la situación económica a la actual administración, dejando atrás a la de Alberto Fernández, a la que culpa solo el 14%.

Se trata de un sondeo de opinión de las consultoras Trespuntozero y Alaska, con eje en puntos de política y economía, sobre un universo de unos 1.200 casos a nivel país, realizado entre el 17 y el 21 de abril con un margen de error en más o en menos de un 2,8%.

Encuesta: un 60,7% de los argentinos rechaza la reelección de Javier Milei

En igual sentido que otras encuestas conocidas en las últimas semanas, el trabajo arroja un saldo claramente negativo para el Gobierno, ya que quienes desaprueban la gestión llegan casi a los dos tercios de los consultados y duplican a quienes lo aprueban.

El nivel de desaprobación asciende a 65,3 puntos, entre quienes ven la gestión "muy mal", un 53,8% de los consultados; y quienes la ven “mal” un 11,5%.

Del lado aprobatorio para la gestión de Milei se encuentra un 33% integrado por quienes la ven “muy bien”, un 19,9% y quienes la ven solo “bien”, que representan un 13,1%.

El 71,2% de los argentinos quiere un cambio de Gobierno, según una encuesta

Uno de los factores clave de la encuesta, se centra en las expectativas económicas que a principios del Gobierno resultaban favorables y hoy son negativas. Un 61,2% cree que empeoraron, para un 17,4% mejoraron y un 19,2 cree que no cambiaron.

Además, ante la pregunta “¿Quién es el principal responsable de la situación económica actual?”, un 63,6% considera que es el actual Gobierno, un 14,9% dice que es “el Gobierno de Cristina (Kirchner)” y un 14% culpa a la gestión de Alberto Fernández, quien hasta hace unos meses se llevaba el mayor porcentaje.

Todos los demás señalados como culpables de la situación económica (los empresarios, la dictadura, el Gobierno de Macri, el FMI, el neoliberalismo de los 90, y Donald Trump) obtienen menos de un 1%.

Los encuestados señalaron además cuáles consideran como los principales problemas del país, y en ese rubro encabeza la lista la "corrupción" con un 38,5%, mostrando un crecimiento de 10 puntos respecto de la medición de enero 2026.

El trabajo recuerda que cuando arrancó el Gobierno de Milei la "corrupción" era señalado por un 20% de los consultados, situación que fue cambiando con los meses a partir de casos como el criptogate $Libra, las denuncias de irregularidades en la Andis, y la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Detrás de la corrupción otros temas de preocupación fueron la desocupación (18,3%), la pobreza (16,1%) y la inflación (12,2%).

Te puede interesar
NOTA RIGI

Milei lanza un “Súper RIGI” con más beneficios para grandes inversiones

Política08/05/2026
El Gobierno enviará al Congreso un nuevo régimen de incentivos con ventajas superiores al RIGI original y estabilidad por décadas para atraer inversiones millonarias. Milei apunta a sectores “que nunca existieron en Argentina” y redobla su apuesta por un modelo basado en capitales privados, beneficios fiscales y apertura económica.
 
NOTA ADORNI

Motín libertario: la crisis de Adorni ya golpea a Karina Milei

Política08/05/2026
La causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni detonó una interna feroz en el corazón del Gobierno. Gobernadores, ministros y operadores empiezan a despegarse del jefe de Gabinete, mientras crece la rebelión silenciosa contra Karina Milei, señalada como la verdadera arquitecta del poder libertario.
NOTA BULLRICH

Bullrich presiona a Milei para soltarle la mano a Adorni

Política06/05/2026
La crisis alrededor de Manuel Adorni ya dividió al corazón libertario. Patricia Bullrich exige una salida rápida para evitar un desgaste mayor del Gobierno, mientras Javier y Karina Milei resisten el pedido y sostienen a un funcionario cercado por denuncias, testimonios y una caída de imagen que ya preocupa al oficialismo.
Lo más visto
NOTA 6

Cayó en Lomas una viuda negra acusada de drogar y vaciar a hombres

Policiales07/05/2026
Dos mujeres fueron detenidas tras una investigación que comenzó por un robo bajo la modalidad “viuda negra” en Caballito. Una de las acusadas cayó en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, y tenía siete antecedentes penales. La causa volvió a poner bajo la lupa un delito que crece entre la noche porteña y el conurbano.
desempleo

El fin de una ilusión: el Trabajo

Cultura 09/05/2026
En 1995, Jeremy Rifkin publicó un libro titulado: " El fin del trabajo", en él argumentaba de manera directa y algo brutal...que la automatización y la tecnología habían frenado la creación de puestos de trabajo y de manera inexorable y rápida comenzaban a destruirse los ya existentes.