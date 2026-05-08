Cae Milei: más del 65% desaprueba su gestión y crece el malestar económico

Un 65,3% de la ciudadanía evalúa como negativa la gestión del Gobierno de Javier Milei, mientras que para un 61,2% las expectativas económicas “empeoraron” de cara al futuro y un 63,6% considera el principal responsable de la situación económica a la actual administración, dejando atrás a la de Alberto Fernández, a la que culpa solo el 14%.

Se trata de un sondeo de opinión de las consultoras Trespuntozero y Alaska, con eje en puntos de política y economía, sobre un universo de unos 1.200 casos a nivel país, realizado entre el 17 y el 21 de abril con un margen de error en más o en menos de un 2,8%.

Encuesta: un 60,7% de los argentinos rechaza la reelección de Javier Milei

En igual sentido que otras encuestas conocidas en las últimas semanas, el trabajo arroja un saldo claramente negativo para el Gobierno, ya que quienes desaprueban la gestión llegan casi a los dos tercios de los consultados y duplican a quienes lo aprueban.

El nivel de desaprobación asciende a 65,3 puntos, entre quienes ven la gestión "muy mal", un 53,8% de los consultados; y quienes la ven “mal” un 11,5%.

Del lado aprobatorio para la gestión de Milei se encuentra un 33% integrado por quienes la ven “muy bien”, un 19,9% y quienes la ven solo “bien”, que representan un 13,1%.

El 71,2% de los argentinos quiere un cambio de Gobierno, según una encuesta

Uno de los factores clave de la encuesta, se centra en las expectativas económicas que a principios del Gobierno resultaban favorables y hoy son negativas. Un 61,2% cree que empeoraron, para un 17,4% mejoraron y un 19,2 cree que no cambiaron.

Además, ante la pregunta “¿Quién es el principal responsable de la situación económica actual?”, un 63,6% considera que es el actual Gobierno, un 14,9% dice que es “el Gobierno de Cristina (Kirchner)” y un 14% culpa a la gestión de Alberto Fernández, quien hasta hace unos meses se llevaba el mayor porcentaje.

Todos los demás señalados como culpables de la situación económica (los empresarios, la dictadura, el Gobierno de Macri, el FMI, el neoliberalismo de los 90, y Donald Trump) obtienen menos de un 1%.

Los encuestados señalaron además cuáles consideran como los principales problemas del país, y en ese rubro encabeza la lista la "corrupción" con un 38,5%, mostrando un crecimiento de 10 puntos respecto de la medición de enero 2026.

El trabajo recuerda que cuando arrancó el Gobierno de Milei la "corrupción" era señalado por un 20% de los consultados, situación que fue cambiando con los meses a partir de casos como el criptogate $Libra, las denuncias de irregularidades en la Andis, y la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Detrás de la corrupción otros temas de preocupación fueron la desocupación (18,3%), la pobreza (16,1%) y la inflación (12,2%).