Milei se estabiliza cerca del 60% de rechazo y crece la demanda de un cambio total de gobierno

La mala noticia para Javier Milei no es que su imagen haya vuelto a caer. La mala noticia es que el rechazo empieza a encontrar un piso alto y estable. La desaprobación de la gestión nacional llegó al 58,6%, mientras el 57% de los consultados afirma que votaría por un cambio total de políticas y de equipo. Ya no se trata sólo de votantes irritados por una medida puntual. Empieza a tomar forma una mayoría que no pide correcciones: pide otra cosa.

Los datos surgen de una encuesta de Management & Fit. La aprobación del Gobierno quedó en 37,1%, tras una baja mensual de 0,2 puntos. La desaprobación aumentó 0,4 y se ubicó a menos de un punto y medio del 60%. La imagen personal del Presidente resiste algo mejor, pero tampoco ofrece motivos para festejar: la valoración negativa llegó al 53,5%, subió 1,4 puntos en un mes y casi duplica a la positiva, que se mantiene en 30,6%.

El número más áspero aparece cuando se pregunta por el futuro. El 57% quiere un cambio completo de rumbo y nombres, 1,5 puntos más que en junio. Otro 23,7% aceptaría la continuidad del equipo, pero con modificaciones en algunas políticas. Apenas el 16,1% respalda que todo siga como está. Dicho sin maquillaje: ocho de cada diez argentinos reclaman algún grado de corrección y más de la mitad ya no confía en que alcance con mover dos ministros y cambiar el PowerPoint.

El bolsillo empezó a ordenar la política

La explicación no está escondida en sofisticadas teorías electorales. Está en la caja del supermercado, el alquiler, la tarjeta y los últimos diez días del mes. El 53,6% reconoce que tiene algunas o muchas dificultades para cubrir sus gastos, un indicador que aumentó 1,5 puntos. La imposibilidad de llegar a fin de mes encabeza la lista de preocupaciones, seguida por los bajos ingresos. Cuando una familia empieza a financiar comida, la épica macroeconómica pierde bastante brillo.

El problema para la Casa Rosada es que el malestar económico ya no parece transitorio. Si la desaprobación se mueve durante varios meses alrededor del 60%, deja de ser una foto adversa y empieza a convertirse en una estructura política. Allí se acumulan trabajadores con empleo pero sin resto, jubilados que recortan consumos, monotributistas sin previsibilidad y sectores medios que descubrieron que también podían empobrecerse aun haciendo todo lo que supuestamente había que hacer.

Milei conserva un núcleo duro cercano a un tercio del electorado. No es poco y alcanza para sostener iniciativa, controlar la tropa y mantener competitividad. Pero una minoría intensa no reemplaza a una mayoría social. El Presidente puede seguir hablando para los convencidos, aunque la próxima elección se definirá entre quienes ya no quieren escucharlo y quienes todavía esperan una razón material para no irse.

La encuesta muestra además que el desgaste excede la imagen personal. Un Gobierno puede sobrevivir a la caída de popularidad de su jefe si conserva expectativa de mejora. Lo peligroso aparece cuando la gente deja de discutir cuánto tiempo necesita el plan y empieza a imaginar quién debería reemplazarlo.

La Casa Rosada construyó poder prometiendo que el sacrificio tendría recompensa. Hoy, para más de la mitad del país, el sacrificio llegó puntualmente y la recompensa sigue con demora. El mercado podrá pedir paciencia; la heladera, como siempre, trabaja con vencimientos.