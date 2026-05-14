Horror en Quilmes Oeste: Rescatan a más de 40 animales de templo umbanda

En una intervención conjunta entre el Municipio de Quilmes, la Policía Bonaerense y organizaciones proteccionistas, se logró el rescate de más de 40 animales que permanecían cautivos en una vivienda de Quilmes Oeste. El lugar, según denunciaron los vecinos y confirmaron las autoridades, funcionaba como un centro de rituales umbandas.

El operativo

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en Bernardo de Irigoyen al 1100, a metros del Sanatorio Trinidad. La Dirección de Zoonosis local y efectivos policiales ingresaron al predio tras una serie de denuncias que alertaban sobre olores nauseabundos y ruidos persistentes de animales en sufrimiento.

Al ingresar, el personal se encontró con una escena dantesca: gallinas, ovejas, cerdos, cabras y palomas convivían en espacios reducidos, cubiertos de desechos y sin acceso a agua ni alimento. Según fuentes policiales, varios ejemplares ya se encontraban sin vida o en estado agónico, listos para ser utilizados en ceremonias.

El rol de la comunidad y el rescate

La rápida acción de la Fundación Planeta Vivo y otros voluntarios locales fue clave para el traslado de los sobrevivientes. "Las condiciones de crueldad eran extremas. Es fundamental que el vecino se involucre y denuncie", señalaron desde el área de Zoonosis del municipio.

Los animales rescatados fueron derivados a santuarios y hogares de tránsito para recibir atención veterinaria urgente y comenzar su proceso de rehabilitación. Por el hecho, se iniciaron actuaciones legales bajo la Ley 14.346 de Maltrato Animal, y los responsables del inmueble quedaron a disposición de la Justicia.

¿Cómo denunciar maltrato animal en Quilmes?

Desde el Municipio recordaron que, ante casos de sospecha de maltrato o hacinamiento, los vecinos pueden comunicarse con la línea de atención ciudadana o acercarse a la sede de Zoonosis Quilmes (Av. Hipólito Yrigoyen 273) para radicar la denuncia correspondiente de manera formal.

El operativo que terminó con el rescate de más de 40 animales destinados a sacrificios rituales no fue una sorpresa para los vecinos de la cuadra. Según pudo reconstruir este medio, la indignación y el miedo convivían tras las paredes de la vivienda allanada en Bernardo de Irigoyen al 1100.

Testimonios del horror

"No se podía pasar por la vereda del olor que había, especialmente los días de calor", comentó Ricardo, un vecino que vive a pocos metros del lugar. "Pero lo peor no era el olor, sino los ruidos. Se escuchaban gritos de animales a cualquier hora de la madrugada. Sabíamos que algo malo pasaba, pero daba miedo denunciar por las represalias".

Por su parte, Elena, otra residente de la zona, describió el movimiento constante en la propiedad: "Era un desfile de camionetas que bajaban jaulas tapadas con mantas. Bajaban ovejas, chivos y muchísimas gallinas. Decían que eran para consumo, pero nadie vive así con tantos animales en una casa de familia. Fue un alivio ver llegar a las camionetas de Zoonozis Quilmes".

La denuncia que cambió todo

La intervención fue posible gracias a las reiteradas alertas vecinales canalizadas a través de herramientas como la aplicación Mi Alerta Quilmes. "Hicimos la denuncia de forma anónima porque no queríamos problemas con la gente del templo, pero ya era insostenible", explicó un joven del barrio que prefirió preservar su identidad.

Desde el Municipio de Quilmes destacaron que el compromiso ciudadano es fundamental para detectar estos centros clandestinos que operan bajo la fachada de viviendas particulares.

Fuentes del operativo indicaron que los responsables del templo intentaron justificar la presencia de los animales amparándose en la libertad de culto. Sin embargo, desde Zoonosis se les explicó que la legislación nacional de protección animal y las normativas sanitarias vigentes prevalecen por sobre cualquier práctica religiosa. En ese sentido, remarcaron que está prohibido faenar animales en domicilios particulares y mantener ganado en zonas urbanas, lo que constituye no solo una infracción administrativa sino también un posible delito penal.

El procedimiento dejó al descubierto una grave situación de maltrato animal y posibles delitos sanitarios, por lo que la investigación continúa en manos de la Justicia. No se descartan imputaciones para los responsables del lugar. Desde el Municipio señalaron que este tipo de intervenciones continuarán ante cualquier denuncia, con el objetivo de garantizar el bienestar animal y el cumplimiento de la ley.