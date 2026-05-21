“Bienes comunes”: crece el escándalo la vigilancia militar de EEUU sobre el Mar Argentino habilitado por Milei

Bajo la idea de “proteger bienes comunes globales”, Washington consolida presencia tecnológica y operativa sobre una de las regiones más estratégicas del planeta, mientras crecen las críticas por el riesgo de ceder soberanía sobre recursos y espacios claves del mar argentino.

El Gobierno de Javier Milei acaba de abrir una puerta que ningún presidente argentino había cruzado de forma tan explícita desde el retorno democrático: permitir que Estados Unidos participe activamente en tareas de vigilancia sobre el Atlántico Sur bajo una doctrina conceptual que redefine el problema de fondo. Ya no se habla solamente de cooperación militar, patrullaje o asistencia técnica. El punto político explosivo está en otra parte: el mar argentino empezó a ser presentado como un “bien común global”.

Y en geopolítica, las palabras nunca son inocentes.

Porque cuando una potencia naval como Estados Unidos habla de “bienes comunes globales”, no está hablando de poesía ambiental ni de defensa de las ballenas. Está hablando de espacios estratégicos cuya supervisión considera demasiado importante como para dejarlos exclusivamente bajo control de países periféricos con capacidades militares degradadas.

La firma de la Carta de Intención entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur oficializó ese nuevo paradigma. El acuerdo tendrá una duración inicial de cinco años y contempla vigilancia marítima conjunta, incorporación de tecnología norteamericana, entrenamiento especializado y apoyo operativo para “interceptar y neutralizar amenazas marítimas” en el Atlántico Sur.

Traducido del idioma diplomático al castellano brutal de la realpolitik: Washington entra al tablero marítimo argentino con autorización formal del propio gobierno libertario.

El Atlántico Sur: la verdadera caja fuerte del siglo XXI

Mientras el debate público argentino se consume entre inflación, interna libertaria y peleas de Twitter, las grandes potencias juegan otro partido. Uno mucho más silencioso y mucho más caro.

El Atlántico Sur dejó hace rato de ser un rincón lejano del mapa. Allí conviven recursos pesqueros multimillonarios, rutas bioceánicas estratégicas, proyección directa hacia la Antártida y reservas energéticas cuya importancia crecerá en las próximas décadas. China lo sabe. Estados Unidos también. Y el Reino Unido jamás abandonó realmente esa lógica desde Malvinas.

Por eso el acuerdo firmado ahora no puede leerse como un simple convenio técnico entre armadas amigas. Mucho menos cuando fue la propia embajada estadounidense la que anunció el programa con tono triunfal y una frase que en diplomacia funciona casi como una declaración doctrinaria: “Más fuertes juntos, más seguros juntos”.

El programa comenzará con la utilización de una cámara FLIR instalada en una aeronave Beechcraft B-200 de la Aviación Naval argentina. Se trata de un sistema infrarrojo de alta precisión capaz de detectar embarcaciones y objetivos mediante imágenes térmicas durante patrullajes marítimos.

Pero el verdadero dato político no es la cámara. El verdadero dato político es el marco conceptual y operativo que viene detrás.

Porque el Comando Sur ya adelantó que el programa se expandirá con más equipamiento, entrenamiento de élite y asistencia operativa permanente. En otras palabras: presencia tecnológica norteamericana estable sobre tareas sensibles de vigilancia marítima dentro de una región considerada estratégica por Washington.

Todo esto ocurre mientras las propias Fuerzas Armadas argentinas vienen advirtiendo sobre la pérdida de capacidades soberanas producto de años de desinversión. El jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, fue explícito hace apenas días cuando reclamó mayor reequipamiento para custodiar los mares argentinos.

El problema es que, mientras se reconoce públicamente esa debilidad, la respuesta política parece ser entregar parte del control operativo a la principal potencia militar del planeta.

La doctrina Milei: alineamiento total y soberanía flexible

El acuerdo también expone algo más profundo: la matriz internacional que eligió Milei para gobernar. El Presidente decidió convertir a la Argentina en el socio más alineado de Donald Trump en América Latina. Y en ese esquema, el Atlántico Sur aparece como moneda geopolítica de alto valor.

Para Estados Unidos, la ecuación es simple: reforzar presencia en una región clave y, al mismo tiempo, bloquear el avance chino sobre el corredor austral, la Antártida y los recursos marítimos. Para Milei, la apuesta pasa por transformar ese alineamiento en respaldo político, financiero y militar. El problema es que la geopolítica nunca regala nada.

Las críticas ya comenzaron a escalar tanto en sectores del peronismo como dentro de ámbitos militares y diplomáticos. La objeción central apunta precisamente a la idea de convertir la Zona Económica Exclusiva argentina en un supuesto “bien común global”. Porque jurídicamente no lo es. La Argentina posee allí derechos exclusivos de explotación y obligaciones concretas de control soberano.

Por eso empezó a instalarse una pregunta incómoda incluso entre sectores históricamente cercanos a Occidente: ¿dónde termina la cooperación técnica y dónde empieza la supervisión extranjera sobre espacios estratégicos nacionales?

El trasfondo de la discusión además excede a Milei. Lo que se está disputando es el modelo de inserción internacional argentino en un mundo donde las potencias vuelven a repartirse áreas de influencia sin demasiadas sutilezas.

Y ahí aparece la ironía más brutal de toda esta historia: mientras el Gobierno habla de soberanía económica contra “la casta”, termina aceptando que una potencia extranjera participe activamente en la vigilancia de uno de los territorios estratégicos más sensibles del país.

En política internacional no existen los vacíos. Cuando un Estado pierde capacidad propia, otro ocupa el espacio. Y en el Atlántico Sur, la bandera que acaba de avanzar no es precisamente celeste y blanca.