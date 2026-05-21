Represión frente al INTI: palos y gases contra pymes y trabajadores

El operativo se realizó en San Martín, del lado bonaerense, y dejó heridos, intoxicados y fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei.

La Policía de la Ciudad reprimió con palos y gases a los trabajadores y empresarios de distintas pymes, estudiantes y personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que se habían movilizado para rechazar el desguace de ese organismo y exigirle al gobierno de Javier Milei que revierta las políticas que empujan al cierre de pequeñas y medianas empresas.

La represión tuvo lugar en los alrededores de la sede del INTI, en una de las colectoras de la autovía General Paz pero en el partido de San Martín, del lado de la provincia de Buenos Aires. Hasta allí, es decir fuera de su jurisdicción, la policía porteña desplegó un operativo que arrastró a los manifestantes hacia las veredas, para liberar el carril obstruido.

Arrojaron gas pimienta, palazos y golpearon con sus escudos. Hubo heridos por los golpes y personas intoxicadas. A pesar de la excusa de liberar el carril, el cordón policial mantuvo el corte del tránsito avanzando contra los trabajadores, dirigentes gremiales y hasta el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, que se acercó al lugar e intentó frenar la violencia.

El momento de mayor tensión se generó cuando los manifestantes intentaron desplegar una bandera que denunciaba el cierre de 25 mil pymes en San Martín y exigía la declaración de la “emergencia económica pyme” a nivel nacional.

En el lugar estaba prevista una conferencia de prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otros sectores, pero terminó con heridos a la vera de la General Paz, que fueron atendidos por los mismos manifestantes.

“Nos estamos haciendo escuchar. Es hora de que empecemos a hacerlo porque nos han colocado en el lugar de villanos, cuando en realidad somos los que generamos puestos de trabajo”, afirmó Rubén Paleone, presidente de la Cámara de Manufactura del Cuero, “uno de los sectores más castigados junto con los de indumentarias, textil y calzado.

Por su parte, Katopodis acusó al presidente Javier Milei de “no aceptar que haya un pueblo, industriales y empresarios que se manifiesten” contra sus políticas de ajuste y apertura de importaciones en detrimento de la industria nacional.

“Son 25 mil industrias que se fundieron y no vamos a permitir que eso siga ocurriendo. San Martín es capital de la industria y definitivamente estamos convencido de que la Argentina sale adelante defendiendo al empresario pyme que la pelea todos los días”, afirmó el ministro una vez llegada la calma tras la represión.

María Victoria Olaya, secretaria general del gremio de textiles de San Martín, denunció “el atropello” ordenado por el gobierno nacional. “Éstábamos manifestándonos políticamente tranquilos y vinieron a gasear”, acusó.

La represión cayó también sobre el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar; el titular de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar De Isasi, y el de la la CTA Capital, Pablo Spataro, entre varios dirigentes nacionales y bonaerenses, particularmente de la localidad de San Martín.

“Sin trabajo se destruyen las familias”, cuestionó un trabajador textil que estuvo durante la masiva protesta pyme. “No se puede creer que la gente no pueda decir lo que piensa ni defender los derechos que tanto nos costaron”, añadió Matilde, otra trabajadora.