El salario no alcanza: 7 de cada 10 trabajadores argentinos agotan sus ingresos antes de mitad de mes

El alquiler, los alimentos y las deudas aparecen como las principales presiones sobre hogares golpeados por la pérdida del poder adquisitivo y el creciente endeudamiento.

El 87% de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y 7 de cada 10 sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas, según reveló un informe del portal de empleo Bumeran.

La elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%).

En este marco, el estudio puntualizó sobre la velocidad con la que se esfuman los ingresos. El 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no sobrevive más de 14 días.

En cuánto tiempo se consumen los salarios: Un 28% agota su salario apenas cobra para cancelar deudas y cuentas pendientes, un 21% logra estirarlo hasta la segunda semana, a un 15% le alcanza para menos de una semana y a un 9% para una semana y solo un 9% llega a cubrir todo el mes con sus ingresos actuales.

La estructura del gasto mensual refleja dónde está el mayor foco de presión financiera. El alquiler se ha consolidado como el gasto principal para el 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación (27%) y el pago de deudas (16%). Esta tendencia se repite en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con un 57%.

La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente (54%) o por el peso de deudas previas (19%).

En este contexto, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al precisar que el 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”.

Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46%), mientras que un 22% podría considerar el ahorro como destino prioritario, un 15% priorizaría alimentación y recreación, y apenas un 13% lo destinaría a inversiones.

Salarios por el piso: “¡Es la economía, estúpido!”

La situación económica continúa siendo el principal eje de preocupación para gran parte de los argentinos. Puntualmente, la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para llegar a fin de mes y el aumento del endeudamiento familiar configuran un escenario de incertidumbre que impacta de lleno en los hogares. En ese contexto, crece el pesimismo sobre el presente y también sobre las perspectivas económicas para los próximos meses.

Según un relevamiento realizado por Proyección Consultores, publicado por Infobae, el 49,9% de los encuestados señaló que su principal preocupación en la actualidad son los bajos ingresos. En segundo lugar apareció la inseguridad y el delito con el 40,1%, mientras que la inflación y los precios ocuparon el tercer puesto con el 35,5%.

La encuesta también mostró un fuerte deterioro en la percepción sobre la economía familiar. El 75,5% aseguró que su situación económica empeoró o se mantuvo igual de mal en los últimos meses. Dentro de ese grupo, el 55,4% afirmó que directamente empeoró, mientras que un 20,2% sostuvo que continuó igual de mal. Solo el 24,5% indicó alguna mejora o estabilidad positiva.

De cara a los próximos seis meses, las expectativas siguen siendo mayormente negativas. El 62,5% considera que su situación económica continuará igual de mal o será peor. En contrapartida, el 37,5% mantiene expectativas más optimistas y espera una mejora o estabilidad favorable.

Otro dato que expone la compleja realidad económica es el nivel de endeudamiento de los hogares. Apenas el 35,9% afirmó no haber tenido que pedir dinero prestado durante el último mes para cubrir gastos.

Entre quienes sí recurrieron a financiamiento, el 20,1% pidió ayuda a familiares o amigos, el 14,9% utilizó la tarjeta de crédito pagando el mínimo o en cuotas y el 11,6% solicitó préstamos bancarios. Además, un 10,1% recurrió a préstamos de Mercado Pago y el 7,5% acudió a entidades financieras.

En cuanto a la mirada general sobre el país, el 61,4% de los consultados considera que Argentina atraviesa una crisis económica, mientras que el 30,7% opina que existen dificultades económicas aunque sin llegar a una crisis. Solo el 7,9% cree que la situación es normal o estable.

En la misma línea, un informe de Bumeran señaló que el 87% de las personas trabajadoras en Argentina considera que su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, 2 puntos porcentuales más que en 2025.

Además, el 74% de los talentos considera que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. Este indicador se encuentra 16 puntos porcentuales por encima del estudio en 2025, cuando el 58% de los talentos lo afirmaba.

"La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos. El alquiler aparece como el principal gasto para el 44% de los talentos", dijo Federico Barni, CEO de Bumeran.

"Hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad. La percepción social del salario suele recuperarse más lentamente que los indicadores macroeconómicos porque las personas evalúan su situación cotidiana: cuánto duran sus ingresos, si pueden ahorrar o endeudarse menos y si sienten capacidad de proyectar", agregó.