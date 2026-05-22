EDICIÓN IMPRESA

La disputa política entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires ya dejó de ser una discusión discursiva para trasladarse al territorio. Y esta vez el epicentro quedó en La Boca, más precisamente sobre el camino de sirga del Riachuelo, donde una feria autorizada por funcionarios nacionales terminó detonando un nuevo foco de conflicto con la administración de Jorge Macri.