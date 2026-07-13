EDICIÓN IMPRESA

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que no se permitirá ingresar al estadio de Atlanta con banderas, camisetas o mensajes vinculados a las Islas Malvinas durante el duelo entre Argentina e Inglaterra. La decisión, acordada con la FIFA y las autoridades estadounidenses, desató una fuerte polémica y reavivó el debate sobre una presunta desmalvinización en uno de los partidos con mayor carga simbólica para el país.
La Selección argentina dio vuelta un partido histórico, venció 2 a 1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Lionel Messi, y se metió en la final del Mundial 2026. Tras el triunfo en Atlanta, los campeones del mundo celebraron junto a los hinchas con una bandera que reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
La inflación bajó, pero las señales de julio anticipan un freno en la desaceleraciónActualidad16/07/2026
El IPC de junio descendió al 1,9%, su nivel más bajo en diez meses, y consolidó tres meses consecutivos de desaceleración. Sin embargo, los primeros relevamientos privados de julio muestran una aceleración en alimentos y servicios estacionales, mientras economistas advierten que sostener la inflación por debajo del 2% será un desafío mucho mayor que alcanzarlo por un solo mes.
Almirante Brown: el Municipio entregó certificados a 150 vecinos que completaron los cursos de Formación LaboralRegión16/07/2026
El Municipio de Almirante Brown entregó 150 certificados a vecinos que finalizaron los distintos cursos de formación del Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva (CEFIP), en un acto encabezado por la jefa de Gabinete, Paula Eichel, que también incluyó una muestra de los trabajos desarrollados por los alumnos y alumnas durante el cuatrimestre.
La Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Filial Almirante Brown, realizará una charla abierta destinada a escritores, lectores, artistas y vecinos interesados en conocer las actividades y propuestas de la institución.