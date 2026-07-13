EDICIÓN IMPRESA

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NOTA BANDERAS

El Gobierno avaló prohibir banderas de Malvinas en la semifinal

Actualidad15/07/2026
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que no se permitirá ingresar al estadio de Atlanta con banderas, camisetas o mensajes vinculados a las Islas Malvinas durante el duelo entre Argentina e Inglaterra. La decisión, acordada con la FIFA y las autoridades estadounidenses, desató una fuerte polémica y reavivó el debate sobre una presunta desmalvinización en uno de los partidos con mayor carga simbólica para el país.
 
NOTA ARGENTINA

Argentina eliminó a Inglaterra, jugará la final y celebró con Malvinas

Deportes16/07/2026
La Selección argentina dio vuelta un partido histórico, venció 2 a 1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Lionel Messi, y se metió en la final del Mundial 2026. Tras el triunfo en Atlanta, los campeones del mundo celebraron junto a los hinchas con una bandera que reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
NOTA 2

La inflación bajó, pero las señales de julio anticipan un freno en la desaceleración

Actualidad16/07/2026
El IPC de junio descendió al 1,9%, su nivel más bajo en diez meses, y consolidó tres meses consecutivos de desaceleración. Sin embargo, los primeros relevamientos privados de julio muestran una aceleración en alimentos y servicios estacionales, mientras economistas advierten que sostener la inflación por debajo del 2% será un desafío mucho mayor que alcanzarlo por un solo mes.