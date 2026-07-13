EDICIÓN IMPRESA

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que no se permitirá ingresar al estadio de Atlanta con banderas, camisetas o mensajes vinculados a las Islas Malvinas durante el duelo entre Argentina e Inglaterra. La decisión, acordada con la FIFA y las autoridades estadounidenses, desató una fuerte polémica y reavivó el debate sobre una presunta desmalvinización en uno de los partidos con mayor carga simbólica para el país.