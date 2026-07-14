EDICIÓN IMPRESA

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El alquiler de casas en el GBA Sur registró la mayor suba interanual del Área Metropolitana de Buenos Aires, con un incremento del 38,6%. Los departamentos también aumentaron y la presión sobre el bolsillo de las familias continúa creciendo.
El hombre era buscado por la Justicia de Quilmes desde junio por una causa de presunto abuso sexual agravado. Fue localizado durante un operativo de la Policía Federal en Berazategui y quedó a disposición judicial mientras avanza la investigación.
La Facultad Regional Avellaneda lanzó una nueva convocatoria para sus Tramos de Formación Pedagógica, destinados a profesionales y técnicos que ya ejercen la docencia o buscan sumar herramientas para enseñar. La propuesta se cursa de manera virtual y apunta a fortalecer la formación educativa en la región y en todo el país.
La intendenta Magdalena Sierra encabezó un encuentro junto a bomberas y bomberos de todos los cuarteles del distrito. Acompañada por Jorge Ferraresi, entregó distinciones a quienes cumplieron 25 y 50 años de servicio, en una jornada que puso en valor el compromiso cotidiano de quienes protegen a los vecinos.
La Universidad Nacional Guillermo Brown celebró un nuevo acto de colación en Burzaco con 45 flamantes profesionales. La jefa de Gabinete, Paula Eichel, acompañó la ceremonia junto al rector Pablo Domenichini, en una jornada que volvió a destacar el impacto de la educación pública en el desarrollo del Conurbano y el protagonismo de los primeros universitarios de muchas familias.