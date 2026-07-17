EDICIÓN IMPRESA

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Nardini se reunió con el embajador de Argelia

Región17/07/2026
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, mantuvo un encuentro con el embajador de Argelia en la Argentina, S.E. Sr. Lotfi Sebouai, en la sede diplomática ubicada en la calle Montevideo de la Ciudad de Buenos Aires.