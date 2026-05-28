EDICIÓN IMPRESA

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El gobierno bonaerense avanzó contra la empresa de Marcos Galperin tras detectar presuntas cláusulas abusivas en contratos de Mercado Libre y Mercado Pago. La Provincia aseguró haber recibido casi 2.400 denuncias en apenas cuatro meses y advirtió que, si la compañía no modifica las condiciones cuestionadas, podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones.
Aunque Javier Milei sigue liderando la intención de voto individual con 28%, un relevamiento nacional reveló que el 49% de los argentinos elegiría hoy a un candidato opositor frente a La Libertad Avanza. El estudio además mostró un fuerte rechazo a una eventual reelección del Presidente y un crecimiento de la fragmentación política.
Las tarifas del transporte público volverán a aumentar en el AMBA desde el 1° de junio y el boleto mínimo en las líneas bonaerenses pasará a costar más de $1000. En paralelo, CABA también aplicará subas en colectivos, subtes y peajes.