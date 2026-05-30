Uñac reunió al peronismo sanjuanino en el inicio de su recorrido nacional

"Nuestro adversario es el daño que las políticas de Milei están provocando en la vida de los argentinos."

El senador nacional Sergio Uñac reunió este viernes en Pocito, el departamento sanjuanino que lo vio crecer, a los principales referentes del peronismo sanjuanino y marcó el inicio de una nueva etapa política con proyección nacional.

La actividad funcionó como una señal de ordenamiento interno antes de una etapa de recorridas por el país con eje en el federalismo, las economías regionales y la mejora de la calidad de vida de los argentinos. La convocatoria reunió a intendentes, legisladores nacionales y provinciales, autoridades partidarias, concejales, dirigentes sindicales y referentes territoriales del Partido Justicialista.

El encuentro fue leído en la política local como una fuerte muestra de ordenamiento interno y respaldo territorial antes del inicio de una recorrida nacional. Hubo una línea rectora unánime: “No hay proyecto nacional que podamos construir si no recuperamos San Juan”, sintetizó el senador y remarcó: “Voy a recorrer la Argentina, pero con los pies en San Juan”.

Ante la dirigencia, Uñac planteó que su objetivo será llevar al debate nacional una mirada construida desde el interior productivo, con eje en el federalismo, el trabajo, la producción, la educación, la infraestructura y el desarrollo de las provincias. Durante el encuentro, Uñac hizo un diagnóstico de la situación económica y social del país, escuchó a intendentes y dirigentes territoriales sobre la realidad de los municipios y remarcó la necesidad de construir una alternativa nacional que vuelva a darle tranquilidad económica y social a los argentinos.

“El supuesto equilibrio fiscal del Gobierno se hizo a costa del desequilibrio en el bolsillo de las familias sanjuaninas y argentinas”, remarcó. En ese sentido, el senador destacó que San Juan puede aportar una experiencia de gestión basada en el verdadero equilibrio fiscal, con calidad de vida, desarrollo productivo, obra pública, minería, energías renovables, agricultura, educación y articulación con los sectores del trabajo y la producción.

También planteó que la defensa de San Juan debe ser parte de una agenda nacional más amplia. En esa línea, sostuvo que “nadie va a venir de afuera a defender lo que nosotros no defendamos” y remarcó que la provincia necesita dirigentes capaces de poner sus intereses por encima de cualquier especulación política.

“San Juan no es un punto de llegada ni un lugar desde donde uno se va. San Juan es el punto de partida para mirar la Argentina desde otro lugar”, expresó. 30/05/2026 | Uñac Uñac apeló además a la tradición sanjuanina de pensar el país desde el interior. “Sarmiento nos enseñó que desde San Juan se podía pensar la Nación. Salvando la enorme distancia, nosotros creemos exactamente lo mismo”, señaló.

El encuentro también tuvo un fuerte componente de unidad interna. Uñac convocó al peronismo a ampliar sus espacios de diálogo, ordenar sus prioridades y construir una propuesta política capaz de hablarle a una sociedad atravesada por la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo.

“El peronismo tiene que volver a escuchar, volver a caminar y volver a ofrecer respuestas concretas. Por eso planteo avanzar hacia un peronismo de soluciones: frente a un gobierno desconectado, la política debe volver a dar tranquilidad con experiencia, gestión, responsabilidad, respeto y orden”, afirmó. Incluso agregó: “La unidad no puede ser solo una consigna: tiene que ser una herramienta para representar mejor a la gente.

Tenemos que definir puntos básicos desde dónde empezar a construir”. Ante la consulta sobre la interna con Axel Kicillof, Uñac manifestó: “Nuestro adversario es el daño que las políticas de Milei están provocando en la vida de los argentinos. Reafirmo la necesidad de impulsar una elección que permita fortalecer al peronismo, debatir de cara a la sociedad las respuestas que tenemos para ofrecer.

La propuesta que estamos impulsando pretende construir complementariedad y que permita que las agendas de las provincias del interior estén representadas y sean centrales en la propuesta electoral del peronismo”. En esa línea, el senador remarcó que muchos argentinos viven en modo supervivencia. Hoy se calcula todo, hay miedo a perder el trabajo y se hacen malabares para llegar a mitad de mes.

Además, defendió la necesidad de recuperar una política que escuche, gestione y resuelva. “La política no está para generar más dificultades. Está para ofrecer soluciones, abrir caminos, crear oportunidades y mejorar la vida de las personas”, sostuvo.

La reunión en Pocito dejó una foto política de peso en San Juan y anticipa el rol que Uñac buscará ocupar en el debate nacional: el de un dirigente del interior que parte desde su provincia para discutir una agenda federal frente a un escenario político argentino marcado por el ajuste, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de defensa de los intereses de las provincias.