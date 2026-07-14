Condenaron a Kueider, el exsenador que fue aliado clave de Milei en el Senado

La Justicia paraguaya le impuso dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando tras intentar ingresar con más de 200 mil dólares sin declarar. El exlegislador, que fue decisivo para el oficialismo en votaciones clave, enfrenta además causas por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Política14/07/2026

NOTA KUEIDERLa política suele construir aliados con rapidez. La Justicia, en cambio, tiene otros tiempos. Este lunes ambos mundos volvieron a cruzarse cuando un tribunal paraguayo condenó al exsenador Edgardo Kueider por tentativa de contrabando, un fallo que revive la historia del legislador que terminó convertido en una pieza incómoda para La Libertad Avanza después de haber sido uno de sus aliados más importantes en el Congreso.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay resolvió imponerle una pena de dos años de prisión de ejecución condicional. Su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, recibió una condena de un año y diez meses bajo la misma modalidad. Ninguno irá a prisión por esta causa, aunque ambos continúan bajo investigación por otros expedientes que mantienen abierto su frente judicial.

La causa se originó durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando agentes aduaneros interceptaron la camioneta en la que viajaban al ingresar a Paraguay. Durante el control encontraron 211.102 dólares, 646.000 pesos argentinos y casi cuatro millones de guaraníes sin declarar. Para los jueces, quedó acreditado que el dinero intentó ingresar al país sin cumplir las obligaciones previstas por la legislación aduanera.

Uno de los ejes del debate fue si el efectivo podía ser considerado objeto material del delito de contrabando. La defensa sostuvo que los billetes representan un activo financiero y no una mercadería. El tribunal rechazó esa interpretación y entendió que el dinero transportado físicamente reúne las condiciones necesarias para integrar la figura penal. Como el procedimiento ocurrió antes de completar el ingreso al territorio paraguayo, la maniobra fue encuadrada como tentativa.

Kueider eligió romper el silencio antes del veredicto. Ratificó que es víctima de una persecución política, negó haber cometido un delito y sostuvo que el procedimiento fue producto de una interpretación equivocada de las autoridades paraguayas. También afirmó que Guinsel terminó involucrada injustamente por acompañarlo durante el viaje.

Pero el expediente judicial tiene inevitablemente una dimensión política. Kueider llegó al Senado por el peronismo entrerriano, aunque durante la gestión de Javier Milei se transformó en un aliado determinante del oficialismo. Sus votos resultaron clave para sostener iniciativas centrales del Gobierno en una Cámara donde cada banca podía definir el resultado de una sesión. Esa cercanía convirtió su posterior caída en un problema político para la Casa Rosada, que buscó tomar distancia cuando estalló el escándalo.

 

La condena paraguaya tampoco cierra el capítulo judicial. El exsenador continúa investigado en ese país por presunto lavado de activos relacionado con la compra de inmuebles en Asunción. En Argentina enfrenta causas por supuesto enriquecimiento ilícito y pesa sobre él un pedido de extradición que podría derivar en su detención si regresa al país.

La política suele explicar estas historias como accidentes individuales. Sin embargo, cada expediente recuerda algo más incómodo: cuando los votos son escasos, las alianzas se construyen con rapidez; cuando aparecen los tribunales, los socios suelen descubrir que nunca estuvieron tan cerca.

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