Sergio Berni impulsa una ley para garantizar la participación de la Provincia en el futuro de Nucleoeléctrica Argentina

La iniciativa propone la creación de una Comisión Mixta integrada por cinco senadores y cinco diputados, con representación proporcional de los distintos bloques políticos. Su objetivo será intervenir en el proceso de privatización, elaborar informes públicos y velar por la defensa de los intereses de la Provincia y del país.

En ese sentido, Berni expresó: "La ley es muy clara: cuando una empresa sujeta a privatización tiene su principal asentamiento en una provincia, esa provincia debe participar del procedimiento. Lo que estamos haciendo es garantizar que ese derecho se ejerza y no quede librado a la voluntad del Gobierno nacional".

"Nucleoeléctrica Argentina no es una empresa más. Allí se desarrolla una actividad estratégica para el país, vinculada a la generación de energía, al desarrollo tecnológico y a la soberanía nacional. La Provincia de Buenos Aires no puede ser una simple espectadora de un proceso que impacta directamente sobre su territorio", agregó el senador.

Asimismo, el proyecto señala que la omisión de esa participación por parte del Poder Ejecutivo Nacional configuraría el incumplimiento de un requisito esencial del procedimiento administrativo, lo que podría afectar la validez del proceso de privatización y dar lugar a las acciones administrativas y judiciales correspondientes.

La ley se fundamenta en que el principal asentamiento operativo de NASA se encuentra en la ciudad de Lima, partido de Zárate, donde funcionan las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y el proyecto CAREM-25. Por ese motivo, la legislación nacional vigente establece que la Provincia debe participar del procedimiento de privatización.

"Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estratégica para el desarrollo energético, científico y tecnológico del país. Defender la participación de la Provincia significa hacer cumplir la ley, fortalecer el federalismo y proteger un patrimonio fundamental para el presente y el futuro de la Argentina", concluyó Berni.

Finalmente, el proyecto deja expresamente establecido que privatizar la Nucleoeléctrica Argentina es resignar soberanía y comprometer el futuro de los argentinos.