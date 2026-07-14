Condenaron a De Vido y José López por la causa Skanska

Hay causas judiciales que parecen atravesar generaciones. La de Skanska es una de ellas. Empezó cuando todavía los teléfonos con tapa eran novedad y terminó este lunes con una condena que vuelve a poner en el centro de la escena a dos de los funcionarios más poderosos que tuvo el kirchnerismo: Julio De Vido y José López. El Tribunal Oral Federal N°4 los encontró responsables y les impuso cinco años de prisión por delitos vinculados al cobro de sobornos y a la administración fraudulenta en la contratación de obras para ampliar los gasoductos Norte y Sur.

El caso nació en 2006, cuando comenzaron a surgir indicios de un mecanismo destinado a canalizar pagos ilegales mediante facturación apócrifa. La sospecha era que la empresa sueca Skanska había utilizado sociedades pantalla y documentación falsa para justificar la salida de fondos destinados a retornos que garantizaran la adjudicación de contratos millonarios financiados por el Estado.

La investigación fue acumulando pruebas durante años, pero uno de los momentos decisivos llegó con las grabaciones obtenidas en las oficinas de la empresa. En esas conversaciones, un alto directivo describía el funcionamiento de un circuito de pagos irregulares y hablaba de porcentajes destinados a distintos organismos vinculados a las obras. Aquellos audios terminaron convirtiéndose en una pieza central del expediente y marcaron un antes y un después en una causa que también provocó la salida de funcionarios nacionales y abrió nuevas líneas de investigación.

Los jueces entendieron que existió un esquema de corrupción alrededor de la expansión de los gasoductos, una infraestructura estratégica impulsada para responder a la crisis energética que atravesaba el país después de 2001. La fiscalía sostuvo durante el juicio que las licitaciones fueron direccionadas y que los sobreprecios y las coimas formaban parte de una misma ingeniería financiera diseñada para beneficiar a determinados actores privados.

La sentencia también vuelve a poner bajo la lupa el recorrido judicial de los principales acusados. De Vido suma una nueva condena a una extensa lista de procesos que incluyen la tragedia de Once, Río Turbio y Sueños Compartidos. Sin embargo, la única sentencia firme que hoy pesa sobre el exministro sigue siendo la vinculada al desastre ferroviario de Once, mientras cumple prisión domiciliaria en Zárate. López, por su parte, permanece detenido en el penal de Ezeiza y continúa asociado en la memoria pública a la imagen de los bolsos con casi nueve millones de dólares arrojados en un convento durante la madrugada de 2016.

La resolución del Tribunal Oral Federal N°4 no clausura el debate político ni jurídico alrededor de una de las causas más emblemáticas de las últimas dos décadas. Pero sí deja una fotografía difícil de ignorar: veinte años después de las primeras denuncias, la Justicia volvió a colocar la corrupción en la obra pública en el centro de la escena y recordó que, aunque los tiempos judiciales sean eternos, algunos expedientes terminan encontrando su punto de llegada.