La CGT llevó a Milei ante la OIT y amenaza con un nuevo paro general

La disputa entre el gobierno de Javier Milei y el movimiento sindical argentino escaló ahora a un escenario internacional. Desde la ciudad de Ginebra, en el marco de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la CGT denunció al Ejecutivo nacional por considerar que la reglamentación de la reforma laboral vulnera principios básicos del derecho laboral y altera el sistema de relaciones entre trabajadores, empleadores y Estado que rigió durante décadas en la Argentina.

El planteo no fue una crítica menor ni una declaración para consumo interno. La central obrera llevó el conflicto al principal organismo internacional en materia laboral y acusó al Gobierno de avanzar sobre derechos históricos mediante decisiones unilaterales. En otras palabras, la pelea dejó de discutirse únicamente en los tribunales argentinos, en el Congreso o en las mesas paritarias: ahora también se juega en el tablero global donde se observan los estándares laborales que cada país está dispuesto a respetar.

Detrás de la denuncia aparece una discusión mucho más profunda que la letra de un decreto. Para el oficialismo, la reforma laboral forma parte de una estrategia destinada a flexibilizar el mercado de trabajo, reducir costos y estimular la contratación privada. Para la CGT, en cambio, se trata de una modificación estructural que debilita la capacidad de negociación de los trabajadores y altera el equilibrio de fuerzas construido desde el retorno de la democracia. Por eso, mientras el Gobierno celebra la reglamentación como un paso hacia la modernización económica, los sindicatos advierten que están frente a una de las ofensivas más profundas contra el modelo laboral argentino de las últimas décadas.

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola presentó durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realiza en Ginebra, Suiza, una denuncia contra el gobierno de Javier Milei por presuntos incumplimientos de normas internacionales que regulan el mundo del trabajo, a partir de la reciente reglamentación de la reforma laboral.

"En Argentina, el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición. (Se pretende) redefinir de raíz el modelo de relaciones laborales del país, basado en una premisa tan equivocada como peligrosa: 'que la protección de los trabajadores es un obstáculo para el desarrollo económico'", se quejó en su alocución en la cumbre en el país europeo.

"Esto no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023", agregó Sola.

En paralelo, otro de los cosecretarios generales de la central, Cristian Jerónimo, sostuvo que existen antecedentes internacionales que respaldan la posición de las organizaciones gremiales y no la del Gobierno.

“No cumplen con el derecho internacional, la Corte de La Haya le dio la razón a los trabajadores sobre que el derecho a huelga es un derecho adquirido en las bases de todos los trabajadores”, afirmó en una entrevista radial.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza, Jerónimo dijo que “no se descarta un paro general”, tras los cuatro que la CGT ya realizó desde que gobierna Milei.

Hace unos días el Gobierno reglamentó aspectos centrales de la reforma laboral mediante el decreto 407, publicado en el Boletín Oficial, fijando así el alcance de distintos artículos de la Ley vinculados con la registración del empleo, los recibos de sueldo, las licencias médicas, las desvinculaciones laborales y los trámites jubilatorios, entre otras cuestiones.