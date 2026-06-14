Murió Taty Almeida, símbolo de la lucha por los derechos humanos en la Argentina

La histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora falleció a los 95 años en el hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

La histórica referente de los derechos humanos Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, conocida por todos como Taty Almeida, murió este domingo a los 95 años. Integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y una de las voces más reconocidas en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, falleció a las 19.20 en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, dejando una huella imborrable en la historia reciente argentina.

La noticia provocó una profunda conmoción en organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, ámbitos políticos y académicos, donde su figura era reconocida por una trayectoria marcada por la perseverancia, la coherencia y el compromiso con la búsqueda de verdad sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

Según allegados, en sus últimas horas había sido sedada debido al delicado estado de salud que atravesaba. “Ya su cuerpito no aguantaba más”, señalaron personas cercanas a la dirigente, que hasta sus últimos años mantuvo una intensa actividad pública y militante.

Nacida el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano, Taty provenía de una familia estrechamente vinculada al ámbito militar. Su padre fue oficial de Caballería, su hermano alcanzó el grado de coronel y gran parte de su entorno familiar compartía una visión conservadora y antiperonista. Durante muchos años su vida estuvo alejada de la militancia política y de las luchas sociales que más tarde marcarían su destino.

La desaparición de Alejandro Almeida

Ese rumbo cambió para siempre el 17 de junio de 1975. Ese día, su hijo Alejandro Almeida, de 20 años, estudiante de Medicina y trabajador de la agencia Télam y del Instituto Geográfico Militar, salió de su casa con una frase que quedó grabada para siempre en la memoria familiar: “Esperame, ya vengo”. Nunca regresó.

Alejandro fue secuestrado y desaparecido por la organización parapolicial Triple A, meses antes del golpe militar de 1976. Como miles de familiares de desaparecidos, Taty inició una búsqueda desesperada. Recurrió a contactos militares y golpeó puertas de figuras que luego ocuparían lugares centrales en la dictadura, pero las respuestas nunca llegaron.

El punto de inflexión ocurrió cuando revisó las pertenencias de su hijo. En una agenda encontró poemas escritos por Alejandro que revelaban una faceta desconocida para ella: su compromiso político y sus ideales. Aquella lectura transformó profundamente su mirada sobre la realidad y sobre la historia que atravesaba el país.

“Yo siempre digo que estoy feliz de haber parido a mis tres hijos, pero que Alejandro me parió a mí”, repetía con frecuencia para describir el cambio que experimentó a partir de entonces.

Su llegada a Madres de Plaza de Mayo

En 1979 se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo y comenzó a participar de las rondas alrededor de la Pirámide de Mayo. Allí encontró a otras mujeres que compartían el mismo dolor y comprendió que la búsqueda individual debía convertirse en una causa colectiva.

Con el paso de los años se transformó en una de las dirigentes más representativas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Su voz firme, su capacidad para dialogar con distintas generaciones y su defensa permanente de los principios de Memoria, Verdad y Justicia la convirtieron en una referencia ineludible del movimiento de derechos humanos.

A diferencia de otros discursos marcados por la confrontación, Almeida insistió siempre en la importancia de la legalidad y de los procesos judiciales para castigar a los responsables del terrorismo de Estado. Su participación fue fundamental para sostener el reclamo social que impulsó los juicios por delitos de lesa humanidad y permitió que numerosos represores fueran condenados.

En reconocimiento a esa trayectoria, recibió múltiples distinciones a lo largo de su vida. Entre ellas, la declaración como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por parte de la Legislatura porteña y cinco doctorados honoris causa otorgados por distintas universidades.

"Ustedes van a continuar luchando"

Su última aparición pública tuvo lugar hace apenas unas semanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde recibió una nueva distinción académica. Desde una silla de ruedas, pero con la lucidez intacta, dejó un mensaje destinado a las nuevas generaciones.

“Quedamos tres Madres, nada más, y dos Abuelas”, advirtió ante un auditorio colmado. Sin embargo, lejos de expresar resignación, reafirmó la continuidad de la lucha. “Ustedes son los que van a continuar luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia. Ya hemos pasado la posta”, afirmó.

En ese mismo acto reivindicó la militancia política de los jóvenes y recordó a su hijo Alejandro. “No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militar es tener compromiso”, sostuvo.