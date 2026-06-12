La Nube cumple 50 años y abre una muestra de literatura infantil que desafía la mirada

La biblioteca y centro especializado en infancia inaugura este sábado Revés. Libros que te dan vuelta, en Chacarita.

La propuesta forma parte de las celebraciones por los 50 años de una de las colecciones de literatura infantil más importantes del país.

La Nube cumple 50 años y abre una muestra de literatura infantil que desafía la miradaRevés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita.

“Yo estoy al derecho. Dado vuelta estás vos”, dice la frase de Luca Prodan, de la canción “El cieguito volador”, de Sumo. Se la lee en un afiche celeste y lila que anuncia “Revés. Libros que te dan vuelta. Exposición 50 aniversario de La Nube”, que este sábado abrirá sus puertas de 16 a 19 con entrada gratuita, con una visita guiada y espacios de lectura, en la sede de la entidad, en Jorge Newbery 3537, en esa zona de Chacarita donde conviven bares, talleres mecánicos, productoras de de televisión, cafés de especialidad y gomerías, a un puñado de cuadras de la frontera con Palermo.

Revés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita. Foto: Emmanuel Fernández.Revés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita. Foto: Emmanuel Fernández.

La Nube es una biblioteca y centro de documentación que se especializa en temáticas de infancia, y aloja una increíble colección de libros, revistas y juguetes de distintas épocas y latitudes. Creada en 1975 por el maestro correntino Pablo Medina, quien, cerca de cumplir 89 años sigue presente en la entidad, ofrecerá este sábado un recorrido con eje en la idea de “revés”, en sentido amplio.

“La muestra surge porque había libros que me parecian importantes, como ¡Ves al revés!, de dos autores británicos, que me conmovía. Y empecé a linkearlo con otros libros, y surgió la idea de revés. En ¡Ves al revés! hay una murciélaga que llega al bosque, y los animales le quieren hacer un regalo. Piensan que está un poca loca, hasta que el búho propone que se pongan todos cabeza abajo, como ella. Y ahí es importante la perspectiva del otro. Tiene algo filosófico. Tratemos de mirar las cosas desde otro lugar”, dice Ana Medina, hija de Pablo, y alma máter de la actividad.

Espacio para el humor

Ella agrega que la idea de revés daba pie también al humor, al absurdo y a la idea de juego. Así, hay libros que hay que rotar para seguir leyéndolos, otros que plantean situaciones inesperadas para el lector hasta por el formato y muchos que pivotean con la idea de mirar la realidad con un enfoque distinto, a contrapelo.

Revés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita. Foto: Emmanuel Fernández.Revés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita. Foto: Emmanuel Fernández.

Luego de madurar la propuesta, Ana Medina presentó un proyecto a Mecenazgo del gobierno porteño, que lo aprobó y que cuenta con el apoyo del Banco Santander. Ella convocó a la especialista en literatura infantil y comunicadora social Laura Migliarino para diseñar la muestra, en particular la parte pensada para visitas de escuelas, actividad que comenzó en mayo.

“A partir de lo que me contó Ana, pensé otros libros para la muestra, armé un guion más o menos estructurado, pensado para niños de primaria, aunque tenemos visitas de nivel inicial. Y seleccionamos para cada parte libros que se tienen que contar en las visitas”.

La planta baja de la institución está repleta de libros, y un muñeco de Chaplin y otro de El Chapulín Colorado parecen observarlo todo, mientras un caballito de madera sobre un estante alto se muere de ganas de balancearse. Hacia el fondo hay un patio y, escalera mediante, se llega al “Zoom SUM”, bautizado así por los anfitriones, en donde está la muestra propiamente dicha, en el primer piso.

“Ser protagonistas”, “Hacer historias ” y “Estar en otros lados” son los tres puntos que organizan la exposición. En el primero, los murciélagos están presentes, como protagonistas de libros o en la frase de Luca del principio, que se repite en esta planta.

Hay ejemplares de Rufus. El murciélago que adoraba los colores, de Tomi Ungerer, que combina en la tapa el azul, el negro y el amarillo; del ya citado ¡Ves al revés! de Jeanne Willis y Tony Ross, con cuatro de estos animales voladores grises, sobre fondo negro y rojo; y De cabeza, de Stephane Kiel, que cuenta la historia del protagonista, que duerme cabeza abajo, y que es visitado por el perro, el gato y otros animales, que se sorprenden ante su postura.

Revés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita. Foto: Emmanuel Fernández.Revés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita. Foto: Emmanuel Fernández.

Después de vadear una zona tapizada de almohadones celestes, verdes y rojos, se llega al sector “Hacer historias”. Allí nos podemos topar con Elefante cabeza abajo y patas arriba, de Jan de Kinder, o Esto es muy extraño, de Matilde Tacchini y Mercè Galí y hasta un llamativo Carlitos Gardel, de Graciela Cabal, ilustrado por Delia Contarbio. Aparte de la rareza por el protagonista, desde La Nube cuentan que originalmente el libro primero fue solo ilustrado y después se sumaron las palabras.

Así, muestran cómo una historia puede tener un origen distinto al convencional. Al lado de esa obra está Finales, de Pablo Bernasconi, en el que el artista ilustra 59 finales memorables de la literatura, que pueden ser los de Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, o de El viejo y el mar, de Ernest Hemingway.

Por supuesto, si de reveses se trata, aparece María Elena Walsh, con una mesa entera dedicada a sus obras, en las que claramente se enseñorea El reino del revés, en distintas ediciones. Y hasta una entelada en rojo.

“La cancion de ‘El Reino del Revés’ está en los genes de todos”, dice Ana Medina, para subrayar la repercusión del tema entre los visitiantes. Walsh, en tanto, es vecina de otra mesa, dedicada a Lewis Caroll, con ejemplares de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo.

Ana Medina, hija de Pablo, y alma máter de la actividad Revés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita. Foto: Emmanuel Fernández.Ana Medina, hija de Pablo, y alma máter de la actividad Revés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita. Foto: Emmanuel Fernández.

“Estar en otros lados”

Ya en el eje “Estar en otros lados”, aparece Tener un patito es útil, de Isol, en donde en una parte un nene cuenta el encuentro con un pato y en la otra es el animal el que hace lo mismo respecto del chico; o Los de arriba y los de abajo, de la chilena Paloma Valdivia. “Gran parte de los libros de la muestra son provocadores. Por ejemplo, los pibes no están acostumbrados a tener que girar un libro para seguir leyéndolo”, acota Migliarino.

La Nube tiene 30 mil libros catalogados, pero se estima que el total de obras que contiene puede superar los 200 mil.

Una parte de ese fondo será trasladado próximamente a la Biblioteca Nacional, a un sector de infancia, dedicado a investigadores. Por ejemplo, se enviarán una primera edición de Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, de 1918, y la Colección Billiken de textos, entre otras joyas, como ejemplares de la revista Mundo Infantil.

Mientras tanto, Ana Medina reflexiona sobre el porqué de una muestra como la de este sábado y las visitas guiadas para escuelas, en un contexto tan saturado de pantallas. “El libro como objeto sigue teniendo esa magia que solo te lo da un objeto fisico. Me preocupa qué pasa con lo que está sucediendo con la humanidad. Necesitamos agarrar un papel para memorizar y para aprender. Lo que vemos con la tecnología es que los aparatos nos consumen, nos sacan la capacidad de dialogar. Esta muestra era buscarle una vuelta de tuerca a eso y poder jugar y contar historias de manera diferente”, reflexiona.

Revés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita. Foto: Emmanuel Fernández.Revés. Libros que te dan vuelta, muestra en La Nube, en Chacarita. Foto: Emmanuel Fernández.

Y anuncia que desde el jueves 18 habrá un curso de literatura infantil titulado “Del derecho y del revés. El arte de dar vuelta las cosas”, de la profesora Marcela Carranza. La Nube, pese a todo, sigue en el aire.