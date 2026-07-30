De Chingolo al podio mundial: Alfajores Barrigón crece

La pyme nacida en Lanús amplió su línea de productos con dos nuevas variedades de tres capas. Tras ganar una medalla de oro en el Campeonato Mundial del Alfajor 2025, continúa expandiéndose desde el Conurbano con producción local e identidad barrial.
 
Región30/07/2026

NOTA 4Mientras buena parte del Conurbano convive con fábricas que reducen producción, comercios que ajustan costos y pymes que luchan por sostenerse, desde Monte Chingolo llega una noticia que va en sentido contrario.

 

Barrigón, la marca de alfajores nacida en Lanús, sigue creciendo y acaba de presentar dos nuevas variedades que refuerzan el camino iniciado tras su reconocimiento internacional en el Campeonato Mundial del Alfajor.

 

Lejos de tratarse de un fenómeno pasajero, la empresa volvió a apostar por ampliar su producción con el lanzamiento del Triplazo de dulce de leche y maní y del Triplazo de dulce de leche y crema, dos alfajores de tres capas y 100 gramos que ya comenzaron a distribuirse en kioscos y comercios de todo el país.

 

La historia tiene un fuerte anclaje territorial. Barrigón nació en Monte Chingolo, uno de los barrios más tradicionales de Lanús, y logró abrirse paso en un mercado donde las grandes marcas dominan las góndolas. Lo hizo sin perder una identidad que combina porciones generosas, abundante relleno y una estética que remite al clásico kiosco de barrio.

 

Un premio que impulsó una nueva etapa

 

El punto de inflexión llegó en 2025. Durante el Campeonato Mundial del Alfajor realizado en Costa Salguero, donde participaron más de 120 marcas provenientes de 12 países, el Triplazo de frutilla y dulce de leche obtuvo la Medalla de Oro como mejor alfajor de tres capas y también fue distinguido con la medalla de plata entre los mejores alfajores industriales.

 

Aquel reconocimiento colocó a la pyme de Lanús en el radar nacional y terminó funcionando como una plataforma para seguir creciendo.

 

Los nuevos productos mantienen el concepto que convirtió a Barrigón en una marca reconocida entre consumidores y kiosqueros. La versión de maní combina dulce de leche con una ganache elaborada a partir de pasta de maní bajo una cobertura semiamarga, mientras que la alternativa de crema suma un relleno avainillado que acompaña al clásico dulce de leche dentro del formato de tres capas.

 

Las primeras devoluciones también fueron positivas entre quienes suelen analizar novedades del sector. Especialistas y creadores de contenido dedicados al universo de las golosinas destacaron el equilibrio de sabores, el tamaño del producto y la abundancia del relleno, características que ya forman parte de la identidad de la marca.

Con estos lanzamientos, Barrigón amplía un catálogo que incluye el premiado Triplazo de frutilla y dulce de leche, las nuevas variedades de maní y crema, el Brownie de chocolate apto sin TACC, los tradicionales Negro y Blanco, los Mega de 100 gramos y la línea Barrigón de Barrio.

 

En tiempos donde muchas noticias sobre la producción del Conurbano hablan de cierres, despidos o caída de la actividad, la experiencia de esta pyme de Monte Chingolo ofrece otra lectura posible. No cambia por sí sola el panorama económico de la región, pero demuestra que todavía existen proyectos productivos capaces de crecer, innovar y competir desde el territorio.

 

Que un alfajor elaborado en Lanús haya conquistado un premio internacional y hoy siga ampliando su presencia en las góndolas es, al menos, una buena noticia para una comunidad acostumbrada a pelearla todos los días. A veces, el desarrollo local también puede venir envuelto en papel metalizado y con mucho dulce de leche.

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