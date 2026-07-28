Lomas instala bombas depresoras para prevenir inundaciones

El Municipio de Lomas de Zamora continúa impulsando el programa de instalación de bombas depresoras de napas, una iniciativa que forma parte de 'Obras de la Comunidad' y que busca fortalecer la infraestructura hídrica para optimizar el funcionamiento del sistema de desagües y reducir el impacto de las lluvias intensas.



En este marco, ya concluyó la instalación de las primeras 10 bombas freáticas en Turdera, donde también se completó el tendido de las cañerías de impulsión y toda la infraestructura eléctrica necesaria para su funcionamiento. Actualmente, sólo resta la puesta en marcha de las últimas unidades colocadas para finalizar la primera etapa del programa.



El plan prevé la instalación de un total de 30 bombas en puntos estratégicos de todo el Distrito, donde se registran altos niveles de agua subterránea. Los equipos se ubican a aproximadamente nueve metros de profundidad y permiten controlar el nivel de las napas, favoreciendo el escurrimiento del agua y mejorando el rendimiento del sistema pluvial.

Además de contribuir a una respuesta más eficiente durante los episodios de lluvias intensas, este sistema ayuda a disminuir los problemas ocasionados por la humedad y las filtraciones provenientes del subsuelo, preservando tanto la infraestructura vial como las viviendas de los vecinos y vecinas.

En Turdera, las intervenciones se llevaron adelante en las esquinas de San Raimundo y Alvarad; San Raimundo y Núñez; San Joaquín y Alvarado; Núñez y Santo Tomás; San Mateo y 9 de Julio; San Benito y Mariño; Pichincha y San Blas; San Blas y 9 de Julio; San Francisco y 9 de Julio; y Santa Ana y Soler.

En estos sectores también se llevó adelante el zanjeo y el tendido de cañerías que conducirán el agua extraída hacia la red pluvial existente, evitando que el ascenso de las napas afecte el normal funcionamiento del sistema de drenaje y genere inconvenientes en la vía pública o en las viviendas.

Tras completar esta primera etapa en Turdera, el programa continuará con nuevas intervenciones en los CGM de Parque Barón, Temperley y Lomas, ampliando la red de infraestructura destinada a prevenir anegamientos y mitigar los efectos del incremento del nivel de las napas.

A través de estas obras, el Gobierno de la Comunidad continúa incorporando soluciones hidráulicas que fortalecen la capacidad de respuesta del Distrito frente a eventos climáticos cada vez más intensos, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas.