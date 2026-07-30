Cascallares fue anfitrión de un encuentro clave para fortalecer la prevención de inundaciones

Representantes de los municipios que integran la cuenca del Arroyo San Francisco-Las Piedras participaron de una reunión de trabajo en Almirante Brown para coordinar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la prevención y mitigar anegamientos en la región ante el pronóstico de tormentas.

La jornada, que fue encabezada por Mariano Cascallares y se llevó adelante en el edificio de la Agencia de Seguridad Vial ubicado en la localidad de Burzaco, reunió a equipos técnicos y funcionarios del distrito, de Avellaneda, Florencio Varela y Lanús, además de representantes de los ministerios provinciales de Infraestructura y Servicios Públicos, Ambiente y Seguridad, de la Autoridad del Agua (ADA) y del Comité de Cuenca del Arroyo San Francisco-Las Piedras.

También participaron el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, mientras que por el Municipio de Almirante Brown estuvieron presentes el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel.

Durante el encuentro se presentaron los pronósticos meteorológicos para los próximos meses y se analizó el escenario previsto para la región, con el propósito de fortalecer la planificación y la articulación entre los distintos organismos involucrados.

En ese sentido, también se respaldaron las gestiones que impulsa la Provincia para avanzar con el financiamiento de obras hídricas estratégicas destinadas a mejorar el funcionamiento de la cuenca y reducir el impacto de los anegamientos.

Las autoridades avanzaron además en una agenda de trabajo centrada en el mantenimiento de la infraestructura hídrica, la gestión integral de residuos, el monitoreo permanente de la cuenca y la actualización de los planes de contingencia.

Finalmente, se acordó dar continuidad al trabajo articulado mediante una nueva reunión que se realizará en los próximos dos meses, con el objetivo de profundizar las acciones conjuntas y seguir fortaleciendo la coordinación.