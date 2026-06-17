La Justicia porteña aplicará el programa "Involucrados" creado en Brown
La novedad fue anunciada por la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, tras una exposición realizada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde compartió los alcances y resultados de esta iniciativa que desde hace años se desarrolla en nuestro distrito a partir de un trabajo articulado entre el Estado municipal, el Fuero Penal Juvenil y organizaciones de la sociedad civil.
"Nos llena de orgullo que una política pública nacida en Almirante Brown trascienda los límites de nuestro distrito y pueda ser tomada como referencia por otras jurisdicciones. "Involucrados" demuestra que cuando el Estado, la Justicia y la comunidad trabajan de manera articulada es posible generar oportunidades concretas para que los jóvenes construyan un proyecto de vida alejado del delito”, destacó Mariano Cascallares.
“Involucrados” está destinado a adolescentes de entre 16 y 18 años que atravesaron conflictos con la ley penal y propone una alternativa al abordaje punitivo tradicional.
A través de un acompañamiento integral y personalizado durante un año, promueve la continuidad educativa, la capacitación en oficios, el acceso al trabajo y la construcción de proyectos de vida alejados del delito.
Uno de los principales valores del programa es la articulación entre el Estado, la Justicia y la comunidad. Cada joven cuenta con el acompañamiento de un guía voluntario especialmente capacitado, además de asistencia psicológica, seguimiento social y acceso a distintas políticas públicas, permitiendo abordar cada caso de manera individual y fortalecer los vínculos comunitarios.
La decisión de la Justicia porteña de adoptar esta experiencia representa un importante reconocimiento al trabajo realizado en Almirante Brown y al impacto positivo que generan las políticas públicas orientadas a la responsabilidad, la inclusión y la construcción de nuevas oportunidades para las juventudes.