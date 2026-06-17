Lomas de Zamora: nuevos puntos inclusivos en los barrios

El Municipio de Lomas de Zamora, a través de la Agencia de Discapacidad, continúa fortaleciendo las políticas de inclusión y accesibilidad con la puesta en marcha de nuevos Puntos Inclusivos en diferentes barrios del distrito. La iniciativa tiene como objetivo acercar la atención, el asesoramiento y la gestión de trámites a vecinos y vecinas, evitando traslados y facilitando el acceso a derechos.

En esta primera etapa, además de la sede central ubicada en Avenida Frías 1115, los equipos de atención estarán presentes en distintos Centros de Gestión del Municipio (CGM), brindando atención personalizada, orientación legal y asistencia para la realización de trámites.

Los nuevos puntos funcionarán de acuerdo al siguiente cronograma:

Lunes, de 8 a 14: CGM Centenario (M. Rodríguez 430).

Martes, de 8 a 14: CGM Lomas (Las Heras 2299).

Miércoles, de 8 a 14: CGM San José (Av. Eva Perón 2940).

Jueves, de 8.30 a 14.30: CGM Albertina (Bayona 70).

Viernes, de 8 a 14: CGM Fiorito (Campana 300).

A través de la Agencia de Discapacidad, el Municipio brinda diversos servicios especializados, entre ellos el Centro de Rehabilitación Visual, el servicio integral para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias, la atención a pacientes electrodependientes, y los Centros de Día y espacios de socialización.

Además, se desarrollan iniciativas orientadas a la autonomía y al crecimiento personal, como el Taller Protegido de Producción y las actividades deportivas inclusivas de fútbol, rugby, hockey y vóley.

En materia de acceso a derechos, los equipos municipales acompañan la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), brindan asesoramiento para pensiones no contributivas, gestionan la entrega de ayudas técnicas y ofrecen acompañamiento legal y social.

La Agencia también impulsa mesas de trabajo comunitarias, asesoramiento itinerante y programas destinados a acompañar a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la presencia territorial y el vínculo con cada comunidad.

Para conocer más sobre los programas, servicios e iniciativas que se desarrollan en el distrito, los vecinos y vecinas pueden seguir las redes sociales de la Agencia de Discapacidad de Lomas de Zamora.