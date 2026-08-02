La UNLa abre la inscripción a cursos y talleres para toda la comunidad

La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) abre la inscripción a una amplia propuesta de cursos y talleres cuatrimestrales abiertos a la comunidad, con alternativas de formación en informática, idiomas, organización de eventos, áreas contables y talleres culturales.

Las propuestas están destinadas a jóvenes a partir de los 17 años, adultos y adultos mayores. No es necesario ser estudiante de la UNLa ni contar con título secundario para participar. Los cursos y talleres son arancelados y tienen vacantes limitadas.

La preinscripción se realiza de manera online a través de la plataforma SIU Guaraní y contempla dos llamados. El primero será del 30 de julio al 2 de agosto, mientras que el segundo tendrá lugar del 10 al 13 de agosto.

El eje de Idiomas cuenta con propuestas de inglés e italiano para jóvenes y adultos, además de cursos y talleres especialmente destinados a personas mayores de 55 años.

Para jóvenes y adultos, se ofrecen Inglés para jóvenes y adultos – Nivel Introductorio A, destinado a quienes no cuentan con conocimientos previos, con modalidad presencial o virtual sincrónica; Inglés para jóvenes y adultos – Avanzado, para quienes tienen conocimientos previos, con cursada presencial o virtual sincrónica; y un Taller de conversación en Inglés para jóvenes y adultos, con modalidad virtual sincrónica y destinado a personas con conocimientos previos.

La propuesta se completa con un Taller de conversación en Inglés para los negocios, también para quienes cuentan con conocimientos previos y con modalidad virtual sincrónica.

En italiano, se ofrece Italiano para jóvenes y adultos – Nivel Introductorio A, con modalidad virtual sincrónica; Italiano para jóvenes y adultos – Avanzado, destinado a personas con conocimientos previos y con cursada virtual sincrónica; y un Taller de conversación en Italiano para jóvenes y adultos, también virtual sincrónico y con conocimientos previos.

Para mayores de 55 años, la oferta incluye Italiano para adultos mayores de 55 años – Nivel Introductorio A, sin conocimientos previos y con modalidad presencial; Italiano para adultos mayores de 55 años – Avanzado, con conocimientos previos y cursada virtual sincrónica; y un Taller de conversación en italiano para adultos mayores de 55 años, también virtual sincrónico y destinado a quienes cuentan con conocimientos previos.

En inglés, las personas mayores de 55 años podrán acceder a Inglés para adultos mayores de 55 años – Nivel Introductorio A, con modalidad presencial o virtual; Inglés para adultos mayores de 55 años – Avanzado, para quienes tienen conocimientos previos y con cursada presencial o virtual; y un Taller de conversación en Inglés para adultos mayores de 55 años, con modalidad virtual sincrónica.

En cuanto a los Cursos de Idiomas, quienes tengan conocimientos previos de inglés o italiano tendrán una entrevista de nivelación online. Si son principiantes, deberán inscribirse en el nivel Introductorio/Nivel 1.

En el eje de Eventos se ofrecen dos propuestas de formación en organización de actividades sociales y empresariales.

Se trata de Organización de eventos sociales y empresariales – Nivel 1, con modalidad virtual sincrónica, y Organización Eventos Sociales y Empresariales Nivel 2, destinada a personas con conocimientos previos y también con cursada virtual sincrónica.

La propuesta de Informática reúne cursos vinculados con herramientas digitales, programación, desarrollo web, análisis de datos y comunicación en redes.

Entre las opciones se encuentran Excel, con modalidad virtual asincrónica; Programación Web Inicial con Java y Programación inicial con Python, ambas con cursada virtual sincrónica.

También se ofrecen Diseño de página web con WordPress. Nivel Inicial e Introducción al Análisis de Datos, con modalidad virtual sincrónica.

A estas propuestas se suman cursos de Community Manager, Marketing Digital y Edición de Videos para Redes, todos con modalidad virtual sincrónica.

Para quienes buscan adquirir conocimientos básicos en el uso de computadoras, se encuentra Operador de PC Básico Nivel1, con modalidad presencial.

Además, hay propuestas específicas para mayores de 55 años: Operador de PC para Mayores de 55 años Nivel 1, con modalidad presencial; Operador de PC para Mayores de 55 años Nivel 2, destinado a quienes cuentan con conocimientos previos y también presencial; y Celulares inteligentes (Smartphone) para Mayores de 55 años Nivel 1, con modalidad presencial.

orientados a la formación en tareas administrativas, impositivas, contables y de recursos humanos.

Las propuestas son Auxiliar Administrativo Contable Básico, Asistente Impositivo, Secretariado Ejecutivo, Asistente en Recursos Humanos y Liquidador de Sueldos.

Todos los cursos de este eje cuentan con modalidad virtual asincrónica.

La propuesta se completa con dos alternativas vinculadas con actividades artísticas y culturales.

Se trata del Taller de Dibujo y Pintura y el Taller de Fotografía Básica, ambos con modalidad presencial.

Cómo inscribirse

La preinscripción a los cursos y talleres se realiza online a través de la plataforma SIU Guaraní y se desarrollará en dos llamados: el primero, del 30 de julio al 2 de agosto, y el segundo, del 10 al 13 de agosto.

Toda la info sobre programas de estudios, horarios, costos e inscripción la encontrás en: https://www.unla.edu.ar/cursosabiertos

Para seguir las novedades y hacer consultas, también se puede acceder al Instagram @unla.dep y al Facebook UNLaDEP.

La propuesta está dirigida a jóvenes a partir de los 17 años, adultos y adultos mayores. No es necesario ser estudiante de la Universidad ni contar con título secundario. Los cursos y talleres son arancelados y tienen vacantes limitadas.