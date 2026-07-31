La referente internacional Olimpia Coral Melo Cruz encabeza un conversatorio sobre violencias digitales en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) invitan a la comunidad a participar de un importante conversatorio titulado Prevención y abordaje de las violencias digitales: La Guía Ema, una herramienta para la acción colectiva.

Este evento, que se desarrolla en el marco de la iniciativa Brown Protege, contará con la presencia de Olimpia Coral Melo Cruz, la activista mexicana que, tras ser víctima de la difusión no consentida de imágenes íntimas, impulsó un conjunto de reformas penales conocidas como la Ley Olimpia, para que la violencia digital sea sancionada en gran parte de Latinoamérica.

Su participación brindará una perspectiva invaluable sobre la lucha contra esta problemática a nivel global.

Los interesados en asistir a esta actividad libre y gratuita organizada por la Secretaría de Extensión de la UNaB pueden acercarse al Salón Soldi de la Casa Municipal de la Cultura, Esteban Adrogué 1224, Adrogué el martes 4 de agosto a las 14:30.

El conversatorio surge a partir de la iniciativa de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk y fundadora de la Asociación Civil Mundo Ema. Sánchez impulsa la implementación de la Guía Ema, una herramienta concreta diseñada para prevenir, abordar y acompañar situaciones de violencia digital específicamente dentro de las comunidades educativas.

La jornada es una oportunidad fundamental para reflexionar, debatir y construir de manera conjunta una ciudadanía digital crítica y responsable.