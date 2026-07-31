Impulso Brown Inteligencia Artificial aplicada a negocios para empresas

El próximo 4 de agosto comienza el programa diseñado para que las pymes locales desarrollen proyectos de innovación.

Estos encuentros iniciales estarán a cargo del destacado especialista Fredi Vivas, ingeniero en sistemas informáticos, especialista en machine learning, formado en la Singularity University y actual CEO de la firma tecnológica RockingData.

Durante este ciclo, el objetivo es que las empresas comprendan el potencial de las herramientas generativas y de automatización para mejorar la toma de decisiones, guiados por un experto en la temática.

Impulso Brown es una iniciativa del Centro Universitario Pyme de la UNaB junto con el Municipio de Almirante Brown y que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo Federal de Inversiones.

El programa es totalmente gratuito, se lleva adelante en forma virtual y funciona mediante un esquema dinámico en el que cada empresa define su propio recorrido de actualización y transformación tecnológica. La cursada combina una primera etapa conformada por tres módulos opcionales enfocados en temas claves como inteligencia artificial, convergencia de tecnologías y sostenibilidad, seguida por un cuarto módulo que se dicta a lo largo de ocho semanas con formato de taller aplicado.

En esa instancia, los equipos abordan un desafío de su propia empresa para diseñar un proyecto de innovación, y al concluir el trayecto, las firmas acceden a un proceso de consultoría personalizada para poner en marcha sus iniciativas.

La inscripción para participar de este primer encuentro ya se encuentra abierta en https://goo.su/kIJL5 y se realiza a título individual indicando la empresa de pertenencia.

Se adjunta el programa completo con el detalle de todos los módulos, los contenidos específicos y el plantel docente dispuesto para acompañar a las organizaciones del municipio durante el ciclo formativo. ● Programa en: https://goo.su/uGRR8