Impulso Brown: Un nuevo programa para acelerar la innovación tecnológica de las PyMEs
La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) junto con el
Municipio de Almirante Brown pondrán en marcha Impulso Brown, un programa
destinado a acompañar a las pequeñas y medianas empresas del distrito en la
incorporación de tecnología, el desarrollo de nuevos negocios y la mejora de su
competitividad.
Esta iniciativa implementada por el Centro Universitario PyME de la Secretaría de
Extensión de la UNaB, cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) y
del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB),
El programa comenzará el 4 de agosto, a las 10, se desarrollará totalmente en modalidad
virtual y tendrá una duración total de seis meses. Las inscripciones se encuentran abiertas
y se realizan mediante un formulario en https://forms.gle/ARXNJdQM5nFCWEe86https://forms.gle/ARXNJdQM5nFCWEe86
Qué es Impulso Brown
Impulso Brown combinará instancias de capacitación con consultorías y asistencia
técnica especializada con el objetivo de que las empresas puedan transformar los
conocimientos adquiridos en mejoras concretas para sus procesos productivos,
comerciales y de gestión.
La primera etapa estará organizada en cuatro módulos. El primero abordará la inteligencia
artificial aplicada al negocio con herramientas para ventas, gestión de clientes, análisis
de datos, automatización de tareas, control de stock y mantenimiento predictivo. El segundo módulo estará dedicado a la industria 4.0 y trabajará sobre sensorización,
internet de las cosas, automatización, robótica colaborativa e integración de sistemas
digitales. El tercero se concentrará en sostenibilidad e internacionalización, con
contenidos sobre trazabilidad, certificaciones, estándares ambientales y sociales, economía
circular y acceso a mercados.
El cuarto módulo tendrá como eje la innovación abierta y los nuevos negocios. Allí, las
empresas podrán identificar oportunidades, validar proyectos, analizar alternativas de
inversión y diseñar estrategias de diversificación y crecimiento.
Las firmas que completen los módulos requeridos podrán acceder a una segunda fase de
consultoría y acompañamiento personalizado. Durante esa instancia, equipos de
especialistas realizarán diagnósticos, evaluarán alternativas tecnológicas y
colaborarán en la elaboración de planes de implementación adecuados a las
características de cada organización.
El programa está abierto a empresas de todos los sectores radicadas en Almirante
Brown, aunque se priorizará la participación de PyMEs y de firmas instaladas en el
Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB), por su relevancia dentro del
entramado productivo local.
De esta manera, Impulso Brown busca acercar conocimientos, metodologías y
herramientas concretas para favorecer la transformación tecnológica, la creación de
nuevos negocios y el crecimiento productivo de las empresas del distrito.