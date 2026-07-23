Impulso Brown: Un nuevo programa para acelerar la innovación tecnológica de las PyMEs

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) junto con el

Municipio de Almirante Brown pondrán en marcha Impulso Brown, un programa

destinado a acompañar a las pequeñas y medianas empresas del distrito en la

incorporación de tecnología, el desarrollo de nuevos negocios y la mejora de su

competitividad.

Esta iniciativa implementada por el Centro Universitario PyME de la Secretaría de

Extensión de la UNaB, cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) y

del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB),

El programa comenzará el 4 de agosto, a las 10, se desarrollará totalmente en modalidad

virtual y tendrá una duración total de seis meses. Las inscripciones se encuentran abiertas

y se realizan mediante un formulario en https://forms.gle/ARXNJdQM5nFCWEe86https://forms.gle/ARXNJdQM5nFCWEe86

Qué es Impulso Brown

Impulso Brown combinará instancias de capacitación con consultorías y asistencia

técnica especializada con el objetivo de que las empresas puedan transformar los

conocimientos adquiridos en mejoras concretas para sus procesos productivos,

comerciales y de gestión.

La primera etapa estará organizada en cuatro módulos. El primero abordará la inteligencia

artificial aplicada al negocio con herramientas para ventas, gestión de clientes, análisis

de datos, automatización de tareas, control de stock y mantenimiento predictivo. El segundo módulo estará dedicado a la industria 4.0 y trabajará sobre sensorización,

internet de las cosas, automatización, robótica colaborativa e integración de sistemas

digitales. El tercero se concentrará en sostenibilidad e internacionalización, con

contenidos sobre trazabilidad, certificaciones, estándares ambientales y sociales, economía

circular y acceso a mercados.

El cuarto módulo tendrá como eje la innovación abierta y los nuevos negocios. Allí, las

empresas podrán identificar oportunidades, validar proyectos, analizar alternativas de

inversión y diseñar estrategias de diversificación y crecimiento.

Las firmas que completen los módulos requeridos podrán acceder a una segunda fase de

consultoría y acompañamiento personalizado. Durante esa instancia, equipos de

especialistas realizarán diagnósticos, evaluarán alternativas tecnológicas y

colaborarán en la elaboración de planes de implementación adecuados a las

características de cada organización.

El programa está abierto a empresas de todos los sectores radicadas en Almirante

Brown, aunque se priorizará la participación de PyMEs y de firmas instaladas en el

Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB), por su relevancia dentro del

entramado productivo local.

De esta manera, Impulso Brown busca acercar conocimientos, metodologías y

herramientas concretas para favorecer la transformación tecnológica, la creación de

nuevos negocios y el crecimiento productivo de las empresas del distrito.