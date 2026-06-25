Influenza: crecen los casos y preocupa el impacto en Buenos Aires

Con la llegada de los días más fríos, las salas de espera vuelven a llenarse de chicos con fiebre, adultos mayores con dificultades respiratorias y familias enteras atravesadas por cuadros virales. No se trata de una situación inesperada para esta época del año, pero sí de una temporada que volvió a mostrar una característica que preocupa a los especialistas: los virus respiratorios comenzaron a circular antes de lo habitual y mantienen una presencia sostenida en buena parte del país.

Los datos más recientes de vigilancia epidemiológica muestran que la influenza se consolidó como el virus predominante durante las últimas semanas. El porcentaje de positividad en pacientes ambulatorios alcanzó el 45,9%, mientras que los sistemas de monitoreo sanitario continúan registrando nuevos casos de infecciones respiratorias agudas graves que requieren internación.

La situación adquiere especial relevancia en la provincia de Buenos Aires, uno de los territorios con mayor cantidad de detecciones de influenza registradas durante el año. Según la vigilancia genómica realizada por los organismos especializados, el subclado J.2.4.1 de influenza A(H3N2) domina ampliamente la circulación viral y representa cerca del 95% de las muestras analizadas.

Detrás de los números aparecen escenas cotidianas que se repiten en hospitales, centros de salud y guardias del conurbano y del interior bonaerense. Padres que consultan por cuadros febriles persistentes, adultos mayores que presentan complicaciones respiratorias y familias que deben reorganizar sus rutinas frente a enfermedades que, aunque muchas veces son autolimitadas, pueden convertirse en un riesgo serio para determinados grupos.

Una temporada que se adelantó

Los especialistas vienen observando desde hace varios años una modificación en el comportamiento de los virus respiratorios. Las olas de contagio ya no respetan exactamente los calendarios que históricamente marcaban los picos invernales y comienzan a manifestarse cada vez más temprano.

En ese contexto, los profesionales de la salud insisten en la importancia de diferenciar los distintos cuadros respiratorios. Mientras la gripe suele presentarse con fiebre elevada, dolores musculares y un marcado agotamiento físico, otras patologías como la bronquiolitis afectan principalmente a bebés y niños pequeños. La neumonía, por su parte, continúa siendo una de las complicaciones más delicadas, especialmente en personas mayores de 65 años o con enfermedades preexistentes.

A la circulación de influenza se suma además la presencia persistente del COVID-19 y de otros virus respiratorios que comparten síntomas similares, lo que vuelve más compleja la identificación temprana de cada cuadro.

Frente a este escenario, las recomendaciones sanitarias siguen siendo sencillas pero efectivas: mantener los ambientes ventilados, lavarse frecuentemente las manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto cercano con personas vulnerables cuando aparecen síntomas respiratorios.

Los médicos también advierten sobre un problema recurrente: la automedicación. El uso de antibióticos sin indicación profesional continúa siendo una práctica extendida que no solo resulta ineficaz frente a infecciones virales, sino que además favorece la resistencia bacteriana y dificulta futuros tratamientos.

La vacunación aparece como otra herramienta clave. Las dosis antigripales continúan siendo gratuitas para los grupos de riesgo, entre ellos personal de salud, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. La protección no solo alcanza a quien recibe la vacuna, sino también a su entorno más cercano.

Mientras el invierno avanza, el desafío vuelve a ser colectivo. La experiencia reciente dejó una enseñanza difícil de olvidar: las enfermedades respiratorias no son únicamente una cuestión individual. En barrios, escuelas, lugares de trabajo y centros comunitarios, cada gesto de cuidado ayuda a reducir contagios y proteger a quienes más pueden sufrir las consecuencias. En tiempos donde los virus vuelven a ganar terreno, la prevención sigue siendo una de las herramientas más accesibles y también una de las más solidarias.