La industria automotriz cayó 16% en julio y sólo las exportaciones evitaron un derrumbe mayor

La industria automotriz volvió a mostrar en julio la distancia entre el relato de estabilización y la economía que pisa la calle. Las terminales fabricaron 31.189 vehículos, 16% menos que un año atrás y 15,8% por debajo de junio. En los primeros siete meses de 2026, la producción acumuló una caída interanual del 18%. No es un tropiezo aislado: es una industria que ajusta turnos, stock y ritmo de planta porque el mercado interno dejó de traccionar.

Los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) muestran que el único amortiguador fue el frente externo. En julio se exportaron 23.377 unidades, 28,3% más que en igual mes de 2025 y 4,5% por encima de junio. Entre enero y julio, los envíos al exterior sumaron 150.270 vehículos, con una mejora interanual de apenas 1,6%. Ese rebote permitió evitar una caída todavía más profunda, pero no alcanza para cambiar la tendencia general.

La foto completa aparece cuando se mira el mercado interno. Las terminales entregaron 34.178 unidades a concesionarios, 22,4% menos que en junio y 31,9% por debajo de julio del año pasado. En siete meses, las ventas mayoristas retrocedieron 24,9%, hasta 262.307 vehículos. Dicho sin maquillaje: las fábricas producen menos porque venden menos dentro del país, y venden menos porque los ingresos, el crédito y la demanda doméstica siguen debilitados.

Exportar no alcanza para sostener una industria

El canal externo puede compensar una parte de la caída, pero tiene límites. Depende de la demanda regional, del tipo de cambio, de acuerdos comerciales y de decisiones de casas matrices que no se toman en Buenos Aires. Además, una mejora mensual en las exportaciones no convierte por sí sola a la industria en un sector expansivo. Si la producción cae 18% en el acumulado y las ventas internas casi 25%, el saldo sigue siendo contractivo.

ADEFA habla de un reacomodamiento de la producción a los niveles de stock y demanda. Es una descripción correcta, aunque demasiado prolija para lo que ocurre. Reacomodar significa fabricar menos, moderar horas extras, revisar proveedores y achicar expectativas. En una cadena donde conviven terminales, autopartistas, transportistas, concesionarios y talleres, cada vehículo que no se produce se multiplica en actividad que no se genera.

El problema excede al sector automotor. La industria argentina necesita escala, mercado interno y previsibilidad. Cuando el consumo se retrae, las tasas desalientan el financiamiento y el salario pierde capacidad de compra, la producción no encuentra destino. El Gobierno puede celebrar que una parte de los vehículos sale al exterior, pero no debería confundir una válvula de escape con un motor de crecimiento.

La mejora exportadora parte de una base baja y puede responder a calendarios de embarques. Leerla como recuperación sería apresurado. La tendencia relevante no es un mes favorable, sino siete meses de producción en retroceso continuo.

Las exportaciones de julio evitaron una caída más brutal, no inauguraron una recuperación. El dato central sigue siendo que la industria produce menos y que el mercado doméstico se contrajo con violencia. Una economía puede exhibir orden financiero mientras sus fábricas reducen actividad. El problema es que, cuando el tablero cierra pero las líneas de montaje se frenan, la estabilidad deja de ser una solución y empieza a parecerse demasiado a una economía inmóvil.