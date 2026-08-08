Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi, en Rosario

El empresario se encontró internado en una clínica de esa ciudad a causa de una larga enfermedad. Desde los tiempos de Lionel en el Barcelona adquirió un lugar clave en su carrera futbolística.
Actualidad08/08/2026

jorge-messiJorge Messi , el padre de Lionel Messi , murió a los 68 años en una clínica de Rosario. El empresario y representante del crack argentino atravesaba una larga enfermedad .

A lo largo del tiempo, Jorge Messi ocupó un lugar central en la carrera futbolística de su hijo . De hecho, fue quien peleó por conseguir el tratamiento necesario para Lionel cuando era un juvenil de Newell's y permaneció a su lado cuando empezó a jugar en las divisiones inferiores del Barcelona .

Su ausencia en la previa del Mundial 2026 había llamado la atención. Y apenas iniciado el certamen, Lionel rompió en llanto en medio de los festejos por su primer gol contra Argelia. "Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días complicados" , expresó en aquel momento. Con el correr de las horas, su entorno confirmará que las lágrimas se debían al estado de salud de su padre y representante .

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