Las clínicas buscan preservar el sistema de salud del PAMI y proponen soluciones para evitar una crisis mayor

Lejos de profundizar el conflicto, los prestadores aseguran que el objetivo central es preservar uno de los esquemas sanitarios más importantes de la Argentina. Con el aumento de los costos operativos, la inflación en medicamentos e insumos y una demanda cada vez mayor, especialmente durante los meses de invierno, el sector decidió poner sobre la mesa alternativas concretas para sostener el funcionamiento del sistema.

La preocupación es compartida: el PAMI representa la cobertura médica de más de cinco millones de afiliados y cualquier alteración en su estructura impacta directamente sobre la calidad y la capacidad de respuesta de clínicas, sanatorios y centros de atención en todo el país.

En ese contexto, las instituciones prestadoras comenzaron a trabajar sobre una agenda de propuestas que incluye la creación de mesas técnicas permanentes entre el Gobierno nacional y el sector sanitario, la actualización de los mecanismos de financiamiento, la revisión periódica de los valores de las prestaciones y la implementación de herramientas que permitan dotar de mayor previsibilidad económica al sistema.

Los prestadores sostienen que la discusión no debe limitarse únicamente a la cuestión presupuestaria. También plantean la necesidad de diseñar un esquema sanitario sustentable a largo plazo, capaz de responder a una población que demanda cada vez más servicios médicos y tratamientos especializados.

Otro de los puntos que preocupa a las clínicas es la presión que enfrentan durante determinadas épocas del año. El invierno, por ejemplo, incrementa significativamente las consultas, las internaciones y la ocupación de camas, obligando a las instituciones a redoblar esfuerzos para garantizar la atención de los afiliados.

Por ese motivo, el sector considera fundamental construir consensos que permitan fortalecer la red sanitaria y evitar que la crisis económica se transforme en un problema de salud pública.

"El desafío no es solamente sostener a las instituciones, sino garantizar que millones de jubilados continúen teniendo acceso a una atención médica de calidad", explican desde distintos sanatorios que participan de las negociaciones.

Las clínicas insisten en que todavía hay margen para alcanzar acuerdos y destacan que el camino debe estar basado en el diálogo y la planificación conjunta. La intención, aseguran, es preservar un sistema que durante décadas fue una pieza fundamental de la cobertura sanitaria argentina.

Mientras continúan las conversaciones, los prestadores coinciden en un punto: las soluciones existen, pero requieren decisiones rápidas y una estrategia común que permita proteger tanto a las instituciones como a los millones de jubilados que dependen del PAMI todos los días.