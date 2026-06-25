Más tarifas, más cortes: Edesur dejó a miles de hogares sin suministro en el Conurbano Sur

La mañana había empezado antes del amanecer para miles de familias del sur del Conurbano. El frío se sentía en las paredes, en las veredas todavía oscuras y en los primeros movimientos de quienes se preparaban para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela. Pero a las bajas temperaturas se sumó otro problema: un corte masivo de energía dejó sin servicio a decenas de miles de usuarios en el área de concesión de Edesur.

El epicentro del apagón estuvo en Avellaneda, aunque también se registraron interrupciones en distintos sectores de Lanús y Florencio Varela. Según los datos oficiales, más de 32 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico durante las primeras horas de la mañana. Aunque parte del servicio fue restablecido con el correr de las horas, miles de hogares continuaron afectados durante buena parte de la jornada.

La situación generó una inmediata reacción vecinal. No solamente por el frío. También por el cansancio acumulado.

"Pagamos boletas que parecen alquileres y seguimos viviendo pendientes de cuándo se corta la luz", se quejaba una vecina de Villa Dominico mientras intentaba calentar agua en una cocina a gas. En Lanús Oeste, un comerciante resumía el malestar con una frase que se repitió en redes sociales durante toda la mañana: "Aumentaron todo menos el servicio".

Tarifas récord y una calidad que sigue en caída

La bronca no apareció de la nada. En buena parte del sur del Área Metropolitana existe la sensación de que los aumentos tarifarios no tuvieron una traducción visible en la calidad de las prestaciones.

Durante los últimos dos años, las facturas eléctricas experimentaron incrementos que en muchos hogares superaron ampliamente el 1.000%. Sin embargo, distintos informes técnicos muestran que la situación de Edesur continúa lejos de los parámetros de calidad exigidos por los organismos reguladores.

Los datos más recientes revelan una diferencia llamativa entre las dos grandes distribuidoras del AMBA. Mientras Edenor logró ubicarse por debajo de los límites regulatorios en frecuencia y duración de cortes, Edesur exhibió indicadores significativamente peores.

La frecuencia promedio de interrupciones en su área de concesión superó ampliamente los objetivos establecidos y la duración de los cortes prácticamente triplicó los parámetros previstos. Para miles de usuarios del sur del Conurbano, los números no hicieron más que poner en estadísticas una experiencia cotidiana que ya conocen de memoria.

Lo ocurrido durante esta semana se volvió especialmente sensible porque coincidió con una de las jornadas más frías del año. Las temperaturas mínimas rondaron los 2 grados y las sensaciones térmicas durante las primeras horas fueron todavía más bajas.

En ese contexto, la falta de electricidad dejó sin calefacción a numerosos hogares y complicó especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Los problemas estructurales tampoco se distribuyen de manera uniforme. Diversos estudios señalan que las zonas más castigadas por los cortes suelen concentrarse en el segundo y tercer cordón del Conurbano, donde las redes presentan mayores déficits históricos y donde también viven muchas de las familias con mayores niveles de vulnerabilidad económica.

Allí, un corte de luz no significa solamente quedarse sin televisión o sin internet. Puede representar alimentos que se pierden en una heladera, medicamentos que requieren refrigeración, comercios que dejan de trabajar o chicos que pasan la noche sin calefacción.

Por eso el apagón de esta semana no fue leído únicamente como una falla técnica. Para miles de vecinos fue una nueva señal de una relación cada vez más desgastada entre usuarios y una empresa que acumula cuestionamientos por la calidad del servicio.

Cuando la electricidad volvió a encender lámparas, estufas y electrodomésticos, la sensación de alivio convivió con otra más persistente: la certeza de que el problema sigue ahí. Porque en gran parte del sur bonaerense ya no se discute solamente cuánto cuesta la luz.

La pregunta que se escucha en las calles es mucho más simple y mucho más incómoda: cómo puede ser que se pague tanto por un servicio que sigue fallando cuando más se necesita.