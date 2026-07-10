La UNaB suma dos diplomaturas para pensar los derechos desde el territorio

La Universidad Nacional Guillermo Brown abrió la inscripción a dos nuevas diplomaturas de Extensión: una en Derechos Humanos y otra en Derecho y Políticas Públicas de Protección Animal y Ambiental. Comenzarán en agosto y se dictarán en modalidad virtual.
Región10/07/2026

Diplomaturas-Extension-Derechos Animal flyer

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), abrió la inscripción a dos nuevas diplomaturas de Extensión que comenzarán en agosto de 2026 y se dictarán en modalidad virtual: la Diplomatura en Derecho y Políticas Públicas de Protección Animal y Ambiental y la Diplomatura en Derechos Humanos. 

Estas dos propuestas de la Secretaría de Extensión buscan fortalecer la oferta de formación continua de la Universidad y brindar herramientas teóricas y prácticas para abordar problemáticas actuales vinculadas con la protección de derechos, la gestión pública, la participación ciudadana y el diseño de políticas con impacto territorial.

La Diplomatura en Derecho y Políticas Públicas de Protección Animal y Ambiental tendrá una duración de cuatro meses y se cursará los miércoles de 18 a 20.30. La formación propone un abordaje interdisciplinario que articula derecho, ética, salud ambiental y políticas públicas, con perspectiva One Health / Una Salud.

Su plan de estudios incluye contenidos sobre derecho animal y ambiental, políticas públicas de protección animal, legislación ambiental argentina, fauna silvestre, cambio climático, gestión interinstitucional y elaboración de proyectos aplicables a nivel local o regional.

Por su parte, la Diplomatura en Derechos Humanos tendrá una duración de cinco meses y se cursará los martes y jueves de 17 a 19. Está dirigida a docentes, funcionarios, organizaciones, integrantes de organismos de derechos humanos, jóvenes y toda persona interesada en la temática.

La propuesta combina elementos teóricos y prácticos para la formación en defensa, protección y promoción de los derechos humanos, con ejes vinculados a derechos sociales y políticos, desarrollo humano, memoria, verdad y justicia, democracia y legislación nacional e internacional.

Cómo sumarse a las diplomaturas de Extensión Con el objetivo de ampliar el acceso a estas instancias de formación, la UNaB estableció una política de aranceles accesibles que incluye pago en cuotas y descuentos por transferencia. Además, quienes abonen antes del 10 de julio podrán acceder a un 20 por ciento de descuento.

Por su parte, los graduados y estudiantes de la universidad podrán acceder a un descuento del 50 por ciento, mientras que los empleados de la Municipalidad de Almirante Brown, trabajadores del SIPAB, integrantes de la Unión Industrial local y afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio browniano tendrán derecho a una bonificación del 30 por ciento.

De este modo, la UNaB amplía una oferta de extensión universitaria conectada con las necesidades de articular y fortalecer nuevos derechos mediante la promoción de instancias de formación de calidad pensadas para mejorar las competencias de su comunidad.

Quienes deseen inscribirse deben realizar el trámite a través del SIU Guaraní de la Secretaría de Extensión: https://goo.su/ndZA4 Además, la UNaB puso a disposición un tutorial de inscripción para acompañar a quienes deseen anotarse en https://goo.su/pFl5R Para más información ingresar a https://www1.unab.edu.ar/diplomaturas-extension/ o escribir a [email protected] .

Diplomaturas-Extension-DDHH-Flyer

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