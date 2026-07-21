El crecimiento exponencial de los barrios privados y club de campo en Argentina

En la década de 1970 existían aproximadamente 60 barrios privados y clubs de campo en la Argentina. En la actualidad se estima que superan los 2.500, lo que representa un crecimiento de más de 40 veces en cinco décadas. 
Región21/07/2026

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Si se considera un promedio de 400 lotes por barrio y 4 habitantes por lote, el universo involucrado alcanza aproximadamente 4.000.000 de personas. Esta cifra refleja la enorme dimensión económica, social y urbana que hoy representan los barrios privados del país.

Sin embargo, gran parte de este crecimiento se produjo sin una planificación integral y coordinada entre el sector privado y el Estado. Como consecuencia, muchos barrios y sus entornos enfrentan déficits en infraestructura, movilidad, seguridad, servicios públicos, gestión administrativa, mantenimiento, sostenibilidad ambiental y articulación con los municipios. Estas falencias impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes y generan costos económicos tanto para los propietarios como para los desarrolladores y las administraciones.

Hoy existe una gran oportunidad para ordenar y modernizar este proceso mediante equipos interdisciplinarios altamente capacitado, incorporando herramientas de gestión, auditoria, tecnología, sustentabilidad e innovación.

Trabajando en forma coordinada entre desarrolladores, administradores, propietarios, municipios, provincias y la Nación, es posible planificar las inversiones, optimizar los servicios y mejorar el funcionamiento de las urbanizaciones.

Este cambio no solo elevará la calidad de vida de millones de personas, sino que también permitirá revalorizar los lotes y las propiedades, fortalecer la comercialización de los desarrollos existentes y generar un crecimiento urbano más eficiente, sustentable y competitivo para las próximas décadas.

Para que este cambio sea posible, será necesario fortalecer tres pilares fundamentales:

En el marco jurídico, la gestión administrativa y la operación de las urbanizaciones. Sobre estos ejes se deberán analizar las problemáticas actuales, debatir alternativas y construir consensos que permitan implementar soluciones modernas, eficientes y sustentables.

Estos temas serán desarrollados en los distintos encuentros, mesas de trabajo y debates, convocando a desarrolladores, administradores, profesionales, propietarios, municipios, provincias, organismos nacionales y representantes del sector privado. El objetivo será transformar la experiencia y el conocimiento técnico en propuestas concretas que mejoren la calidad de vida de millones de personas y promuevan un desarrollo urbano ordenado y sostenible.

Luis Alberto Dapelo es Consultor en Desarrollos Urbanísticos y Planificación Territorial. Otorga asesoramiento en proyectos inmobiliarios, infraestructura y desarrollo regional vinculados a energía, minería y crecimiento productivo.

 

 

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