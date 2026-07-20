Gray volvió a cargar contra Milei y profundizó su cruzada por el trabajo y la producción

Durante casi dos meses la política quedó parcialmente eclipsada por el Mundial. Las discusiones que dominaron la agenda pública fueron otras y el clima de campaña quedó suspendido por el calendario deportivo. Pero una vez apagados los festejos, el regreso a la realidad también reactivó la disputa política. Fernando Gray fue uno de los primeros en volver al ataque.

El intendente de Esteban Echeverría eligió un terreno donde viene construyendo identidad desde el primer día del gobierno de Javier Milei: el empleo, la producción y la economía real. Mientras buena parte de la dirigencia opositora alternó entre la confrontación discursiva y el desconcierto estratégico, Gray mantuvo una línea constante, enfocada en el impacto que las políticas nacionales tienen sobre las pymes, los trabajadores registrados y el entramado productivo bonaerense.

Su mensaje fue directo. "Terminó el Mundial. Se apagaron los festejos y volvió la realidad. En un año, la Argentina perdió 108.378 empleos registrados del sector privado y 140.659 aportantes al sistema previsional en relación de dependencia", publicó en su cuenta de X.

La frase no fue un comentario aislado. Forma parte de una narrativa política que Gray viene sosteniendo desde que Milei llegó a la Casa Rosada y que le permitió ganar volumen dentro del peronismo, especialmente entre intendentes preocupados por el deterioro de la actividad económica en sus distritos. Su apuesta consiste en discutir menos la batalla cultural y concentrarse en un terreno donde cree que el oficialismo muestra mayores debilidades: el trabajo.

La pelea por la economía real

El jefe comunal fue un paso más allá al advertir sobre las consecuencias estructurales de esa caída del empleo registrado. "Cada empleo formal que se pierde es una familia con más incertidumbre y un Estado con menos recursos para financiar el sistema jubilatorio. El ajuste de @JMilei destruye el trabajo y la ilusión de todo un país", sostuvo.

Los números que acompañan esa crítica muestran una tendencia que excede la coyuntura. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 el sistema perdió más de 38.500 aportantes a la Seguridad Social. Si el análisis se amplía desde la asunción de Milei, la reducción alcanza a 304.417 aportantes. El sector privado concentra la mayor parte del retroceso, con 108.378 puestos registrados menos, mientras que el empleo público también exhibe una baja superior a los 36 mil trabajadores. Paralelamente crece el monotributo, una modalidad que muchas veces refleja procesos de precarización más que nuevos emprendimientos.

Para Gray, esa fotografía confirma un problema que viene denunciando desde hace meses. Semanas atrás ya había advertido sobre el escenario que atraviesan las pequeñas y medianas empresas frente a la apertura de las importaciones. "La estabilidad financiera que festeja el Gobierno nacional no llega a la economía real. Las pymes y los comercios de barrio son los más afectados por un escenario donde caen los salarios, cae el empleo formal y el consumo no repunta", afirmó.

La estrategia política del intendente no parece casual. Mientras otros dirigentes buscan disputar liderazgo dentro del peronismo con discursos abstractos, Gray eligió hablar de fábricas, comercios y puestos de trabajo. Es una agenda menos estridente que la guerra cultural, pero mucho más cercana a la vida cotidiana de quienes miran el recibo de sueldo, sostienen una pyme o esperan que el consumo vuelva a mover la rueda.

En la política, los silencios también construyen poder. Gray decidió no hacer silencio. Volvió a la carga apenas terminó el Mundial y dejó en claro que su pelea con Milei no empezó con una publicación en redes ni terminará con una estadística. La disputa, al menos para él, seguirá pasando por una pregunta incómoda para cualquier gobierno: quién produce, quién trabaja y quién termina pagando el costo del ajuste.