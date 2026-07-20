Cascallares fue anfitrión del debate para reformar la Ley de Seguridad Provincial

Convocados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, un grupo de intendentes de la Tercera Sección Electoral acompañados por sus equipos participaron de una reunión de trabajo en el Centro de Operaciones Municpal (COM) de Almirante Brown para debatir y analizar la elaboración de un nuevo proyecto de ley se seguridad que modernice la Ley de Seguridad Pública vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, que fue encabezado el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Andrés Escudero, se coincidó en la necesidad de modernizar la normativa actual fortaleciendo el rol de los municipios en la seguridad, la coordinación local, profundizando la utilización de tecnología aplicada a la prevención y la integración público-privada.

Fuentes de la cartera de Seguridad Bonaerense que conduce Javier Alonso recordaron que el gobernador Axel Kicillof anunció el envío de un proyecto a la Legiislatura para modificar la Ley de Seguridad Pública. Y agregaron que con el mencionado encuentro que tuvo lugar hoy en Burzaco se cierra la ronda de consultas a los intendentes en el marco del proceso de modificación de la Ley de Seguridad Pública en marcha.

Entre los jefes comunales presentes se encuentraban el intendente interino de Alte Brown, Juan Fabiani, junto al diputado Mariano Cascallares; Federico Otermín de Lomas de Zamora; Andrés Watson de Florencio Varela, Carlos Balor; el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; Nicolas Mantegazza de San Vicente; Lisandro Hourcade de Magdalena; Eva Mieri de Quilmes; y Magdalena Sierra de Avellaneda.

También dijeron "presente" los secretarios de Gobierno o de Seguridad de los distritos de Ensenada, Presidente Perón, Punta Indio y Esteban Echeverría.