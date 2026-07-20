Cascallares fue anfitrión del debate para reformar la Ley de Seguridad Provincial

El Centro de Operaciones Municipal de Almirante Brown reunió a intendentes de la Tercera Sección Electoral convocados por el Ministerio de Seguridad bonaerense para avanzar en una nueva Ley de Seguridad Pública que fortalezca el rol de los municipios, incorpore más tecnología y mejore la coordinación en la prevención del delito.
Región20/07/2026

NOTA 2Convocados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, un grupo de intendentes de la Tercera Sección Electoral acompañados por sus equipos participaron de una reunión de trabajo en el Centro de Operaciones Municpal (COM) de Almirante Brown para debatir y analizar la elaboración de un nuevo proyecto de ley se seguridad que modernice la Ley de Seguridad Pública vigente en la Provincia de Buenos Aires. 

 

Durante el encuentro, que fue encabezado el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Andrés Escudero, se coincidó en la necesidad de modernizar la normativa actual fortaleciendo el rol de los municipios en la seguridad, la coordinación local, profundizando la utilización de tecnología aplicada a la prevención y la integración público-privada.

 

Fuentes de la cartera de Seguridad Bonaerense que conduce Javier Alonso recordaron que el gobernador Axel Kicillof anunció el envío de un proyecto a la Legiislatura para modificar la Ley de Seguridad Pública. Y agregaron que con el mencionado encuentro que tuvo lugar hoy en Burzaco se cierra la ronda de consultas a los intendentes en el marco del proceso de modificación de la Ley de Seguridad Pública en marcha.

 

Entre los jefes comunales presentes se encuentraban el intendente interino de Alte Brown, Juan Fabiani, junto al diputado Mariano Cascallares; Federico Otermín de Lomas de Zamora; Andrés Watson de Florencio Varela, Carlos Balor; el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; Nicolas Mantegazza de San Vicente; Lisandro Hourcade de Magdalena; Eva Mieri de Quilmes; y Magdalena Sierra de Avellaneda.  

También dijeron "presente" los secretarios de Gobierno o de Seguridad de los distritos de Ensenada, Presidente Perón, Punta Indio y Esteban Echeverría.

 

 

Te puede interesar
NOTA 3

Lomas avanza con una obra clave para anegamientos en Fiorito

Región20/07/2026
El Municipio de Lomas de Zamora ejecuta un importante proyecto de saneamiento hídrico y pavimentación en el barrio El Paredón, en Fiorito. La intervención busca mejorar el drenaje pluvial, reducir los anegamientos y optimizar la circulación con nuevas cañerías, sumideros, asfalto y desagües.
NOTA SERVICIOS

Los servicios públicos ya consumen el 15% del salario en el AMBA

Región20/07/2026
La canasta de servicios públicos volvió a aumentar en julio y profundiza la presión sobre los ingresos de las familias del Gran Buenos Aires. Electricidad, gas y transporte explican la mayor parte de la suba, mientras el invierno vuelve más visible el costo de sostener la vida cotidiana.
 
WhatsApp Image 2026-07-17 at 17.02.18 (1)

Nardini se reunió con el embajador de Argelia

Región17/07/2026
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, mantuvo un encuentro con el embajador de Argelia en la Argentina, S.E. Sr. Lotfi Sebouai, en la sede diplomática ubicada en la calle Montevideo de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-07-19 at 10.13.55 (1)

Multitudinaria Jornada Multisectorial en Alte Brown con fuerte presencia de la Iglesia, la Justicia, Universidades y dirigentes políticos y sociales

Política19/07/2026
Más de 500 dirigentes políticos, sociales, gremiales, Obispos y miembros de la Iglesia, rectores de Universidades y representantes de la Justicia se reunieron en el Pequeño Cottolengo de Don Orione en Almirante Brown para participar de la "Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización" organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires.